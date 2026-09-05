Birecik'te iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Birecik'te iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Birecik\'te iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Böğürtlen Mahallesi'nde iki otomobil ile bir traktörün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye ayrılırken, yaralılar Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobil ile traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yararlanırken, traktör ortadan ikiye ayrıldı.

Edilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Traktör ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Traktör ortadan ikiye ayrıldı

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıran sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye ayrılırken otomobillerden biri şarampole devrildi, diğeri ise yan yattı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Birecik Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Birecik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Birecik'te iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birecik'te iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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