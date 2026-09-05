Birecik\'te iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobil ile traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yararlanırken, traktör ortadan ikiye ayrıldı.

Edilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Traktör ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Traktör ortadan ikiye ayrıldı

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıran sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye ayrılırken otomobillerden biri şarampole devrildi, diğeri ise yan yattı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.