Şanlıurfa Suruç'ta TIR'a çarpan minibüste iki kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Beşir Dayan yönetimindeki TIR'a arkadan çarpan minibüste Mihriban Aşan ile Bedir Aşan hayatını kaybetti. Lastiği patlayan minibüsün sürücüsü Sait Aşan ve Felekmiş Aşan ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.
KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüste hayatını kaybedenlerin Mihriban Aşan (50) ile Bedir Aşan (11) olduğu belirlendi. Öte yandan Sait Aşan'ın (56), minibüsün lastiği patladığı için kontrolü kaybettiği ve yolun sağında duraklayan Beşir Dayan'ın (45) kullandığı 33 BAJ 761 plakalı TIR'a arkadan çarptığı tespit edildi. Kazada ağır yaralanan Sait Aşan ve Felekmiş Aşan'ın hastanedeki tedavi devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,
Kaynak: DHA
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