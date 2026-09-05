Şanlıurfa Suruç\'ta TIR\'a çarpan minibüste iki kişi hayatını kaybetti.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüste hayatını kaybedenlerin Mihriban Aşan (50) ile Bedir Aşan (11) olduğu belirlendi. Öte yandan Sait Aşan'ın (56), minibüsün lastiği patladığı için kontrolü kaybettiği ve yolun sağında duraklayan Beşir Dayan'ın (45) kullandığı 33 BAJ 761 plakalı TIR'a arkadan çarptığı tespit edildi. Kazada ağır yaralanan Sait Aşan ve Felekmiş Aşan'ın hastanedeki tedavi devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,