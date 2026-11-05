Şanlıurfa Birecik\'te belgesiz 250 kilo balık taşıyanlara 103 bin 258 TL ceza kesildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada belgesiz sevk edilen 250 kilogram balık ele geçirildi. Aracı 15 gün trafikten men eden ekipler, sürücüsüne ise 103 bin 258 lira para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uygulama yapan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları A.Ö.'nün kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan aramada 5 plastik bidon içerisinde nakil ve menşei belgesiz 250 kilogram balık ele geçirildi. Araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 103 bin 258 TL idari para cezası uygulayan ekipler, aracı ise 15 gün süreyle trafikten men etti.