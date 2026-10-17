Şanlıurfa Viranşehir'de 1 kişinin öldüğü aile husumeti Birecik'te barışla sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Şanlıurfa Viranşehir'de 1 kişinin öldüğü aile husumeti Birecik'te barışla sonuçlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Viranşehir\'de 1 kişinin öldüğü aile husumeti Birecik\'te barışla sonuçlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 yıl önce iki aile arasındaki kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Kanaat önderleri ve Ketikan Aşireti Derneği'nin girişimiyle Birecik'teki düğün salonunda aileler barıştı; binlerce kişi dualar eşliğinde barışa şahitlik etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği husumet, Birecik ilçesinde barışla son buldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Ergün ve Cengiz aileleri arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Husumetin kan davasına dönüşmemesi için araya giren kanaat önderleri ve Ketikan Aşireti Derneği, tarafların barışmasını sağladı. Birecik ilçesindeki bir düğün salonunda toplanan binlerce kişi, dualar eşliğinde barışa şahitlik etti. El sıkışıp husumeti sonlandıran aileler, barışa vesile olanlara teşekkür etti. Barış yemeği sırasında jandarma da herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı.

Kaynak: İHA
ViranşehirŞanlıurfa3. SayfaBirecikGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti
Parkta kan aktı 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak 31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan’ı tedirgin etti: Allah korusun Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
11:03
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:29
Ebru Gündeş “Dön Ne Olur“ şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi
Ebru Gündeş "Dön Ne Olur" şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi
10:18
TFF kararını vermeye hazırlanıyor Milli Takım’a sürpriz hoca
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 11:24:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Viranşehir'de 1 kişinin öldüğü aile husumeti Birecik'te barışla sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei