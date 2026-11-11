Birecik\'te öğrenciler Milli Ağaçlandırma Günü\'nde binlerce fidan dikti

Birecik'te öğrenciler Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan diktiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte binlerce fidan toprakla buluştu. Aşağı Kurucahöyük İlkokulundaki dikime Kaymakam Osman Şahin, Belediye Başkan Vekili Beşir Murat, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde binlerce fidan toprakla buluştu.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış sloganıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri düzenlendi. İlçeye bağlı Aşağı Kurucahöyük İlkokulunda düzenlenen fidan dikim etkinliğine İlçe Kaymakamı Osman Şahin, Belediye Başkan Vekili Beşir Murat ile kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikte öğrencilerle buluşan yetkililer, birlikte fidan dikti.
Kaynak: İHA
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