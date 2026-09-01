Birecik'te 2026-2027 adli yıl açılış programı: Kaymakam Şahin ve Başsavcı Us adalet vurgusu yaptı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılış programı ve kokteyl düzenlendi. Programa Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us, Adalet Komisyonu Başkanı Emre Karaca, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Programda yapılan konuşmalarda yargı hizmetlerinin etkin ve adil yürütülmesinin önemi vurgulandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılış programı düzenlendi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılış programı ve kokteyl düzenlendi.
Programa Birecik Kaymakamı Osman Şahin'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us, Adalet Komisyonu Başkanı Emre Karaca, Cumhuriyet savcıları, hakimler, Birecik Barosu temsilcisi, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kaymakam Osman Şahin ve Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us, yargı hizmetlerinin etkin ve adil bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.
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