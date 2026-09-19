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Birecik’te Gaziler Günü kutlandı

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Birecik’te Gaziler Günü kutlandı
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni ve yemek programı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni ve yemek programı gerçekleştirildi.

Gaziler Günü kapsamında düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ve şiirler okundu. Törende konuşan Birecik Kaymakamı Osman Şahin, gazilerin vatan ve millet için ortaya koyduğu fedakarlığın hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, gaziliğin milletin gönlünde en değerli makamlardan biri olduğunu ifade etti. Kaymakam Şahin, şehitlerin ve gazilerin Türkiye'nin bağımsızlığı ve geleceği için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu belirterek, onların emanetlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazileri saygı ve minnetle andı.

Törene Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Emel Erer, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Sakıp Yaşar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Mücahid Üzüm, Adalet Komisyonu Başkanı Emre Karaca, şehit aileleri, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Program kapsamında saat 12.00'de, Birecik Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna öğle yemeği düzenlendi. Yemek programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Kaymakam Osman Şahin, katılımcılarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Kaymakam Şahin, şehit aileleri ve gazilerin kendileri için her zaman özel ve kıymetli olduğunu belirtti. Şehitlerin geride bıraktığı ailelerin milletin emaneti olduğunu ifade eden Şahin, gazilerin de gösterdikleri fedakarlığın hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Kaymakam Şahin, devletin ve milletin şehit aileleri ile gazilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, 19 Eylül Gaziler Günü'nün birlik, beraberlik, vefa ve minnet duygularını pekiştiren anlamlı bir gün olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüYemek TarifiŞanlıurfa3. SayfaBirecikSon Dakika

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