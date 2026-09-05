Şanlıurfa\'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birecik, Haliliye ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlarda 110 gram esrar maddesi, 60 gram kenevir tohumu, 72 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet şarjör ve 12 adet mermi ele geçirildi. Toplam 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.