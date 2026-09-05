Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik, Haliliye ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 110 gram esrar, 60 gram kenevir tohumu, 72 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birecik, Haliliye ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlarda 110 gram esrar maddesi, 60 gram kenevir tohumu, 72 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet şarjör ve 12 adet mermi ele geçirildi. Toplam 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Haliliye, Narkotik, Kenevir, Birecik, Gözaltı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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