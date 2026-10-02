Şanlıurfa Birecik\'te iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3\'ü ağır 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kırsal Konak Mahallesi'nde Halil Karadağ yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Orhan Çiftçi idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, 42 yaşındaki Çiftçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.