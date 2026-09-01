Birecik\'te yeni Adli Yıl törenle açıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2026-2027 Adli Yılı, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen resmi programla başladı.

PROTOKOL VE YARGI MENSUPLARI BİRARAYA GELDİ

Adliye binasında gerçekleştirilen açılış törenine Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us, Adalet Komisyonu Başkanı Emre Karaca, çok sayıda cumhuriyet savcısı, hâkim, Birecik Baro Temsilcisi, avukatlar ve adliye çalışanları katılım sağladı.

"YENİ ADLİ YIL HAYIRLI OLSUN" DİLEKLERİ

Programda yapılan konuşmalarda, yeni adli yılın ülke genelinde adaletin tecellisine katkı sunması ve yargı camiasına hayırlı olması temennisinde bulunulurken, görevi başındaki tüm adliye personeline ve yargı mensuplarına çalışmalarında başarılar dilendi.