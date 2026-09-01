Birecik'te yeni Adli Yıl törenle açıldı - Son Dakika
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Birecik'te yeni Adli Yıl törenle açıldı

Birecik\'te yeni Adli Yıl törenle açıldı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yeni adli yıl, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye binasında düzenlenen geniş katılımlı bir törenle açıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2026-2027 Adli Yılı, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen resmi programla başladı.

Birecik'te yeni Adli Yıl törenle açıldı

PROTOKOL VE YARGI MENSUPLARI BİRARAYA GELDİ 

Adliye binasında gerçekleştirilen açılış törenine Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us, Adalet Komisyonu Başkanı Emre Karaca, çok sayıda cumhuriyet savcısı, hâkim, Birecik Baro Temsilcisi, avukatlar ve adliye çalışanları katılım sağladı.

Birecik'te yeni Adli Yıl törenle açıldı

"YENİ ADLİ YIL HAYIRLI OLSUN" DİLEKLERİ 

Programda yapılan konuşmalarda, yeni adli yılın ülke genelinde adaletin tecellisine katkı sunması ve yargı camiasına hayırlı olması temennisinde bulunulurken, görevi başındaki tüm adliye personeline ve yargı mensuplarına çalışmalarında başarılar dilendi.

Birecik'te yeni Adli Yıl törenle açıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Birecik, Son Dakika

Son Dakika Birecik Birecik'te yeni Adli Yıl törenle açıldı - Son Dakika

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