Şanlıurfa Halfeti\'de baraj suyu 10 metre düşürüldü, 26 yıl önce batan Ulu Cami göründü

Halfeti’de Birecik Barajı’nın suları altında kalan eski yerleşim yerleri, baraj göletindeki su seviyesinin düşmesiyle yeniden görünür hale geldi. Bölgeyi ziyaret eden Halfetililer, çocukluklarının geçtiği evleri yıllar sonra yeniden gördü.

SU SEVİYESİ 10 METREYE KADAR DÜŞÜRÜLDÜ

Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı’nın suları altında kalan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2013 yılında “sakin şehir” ağına dahil edilen Halfeti’nin çehresi, su seviyesinin düşmesiyle değişti. Barajlardaki sızıntı kontrolü çalışmaları kapsamında su seviyesinin yer yer 10 metreye kadar düşürülmesi, eski yapıların yeniden ortaya çıkmasını sağladı.

ULU CAMİ VE TARİHİ EVLER ORTAYA ÇIKTI

İlçenin simge yapılarından Ulu Cami, Savaşan Mahallesi’nde baraj suları üzerinde yükselen cami minaresi ile çok sayıda tarihi ev ve bahçe gün yüzüne çıktı. Su seviyesinin yaklaşık bir ay boyunca düşük tutulmasının planlandığı, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden eski seviyesine çıkarılacağı belirtildi.

“ÇATLAK VE SIZINTI BAKIMI YAPILACAK”

Halfeti Kaymakamı Sinan Korkmaz, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle ilçenin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Birecik Barajı’nın yapımı nedeniyle 26 yıl önce eski Halfeti olarak bilinen bölgede su seviyesinin yaklaşık 50 metre yükseldiğini ve bölge halkının 10 kilometre yukarıdaki yeni Halfeti’ye taşındığını hatırlatan Korkmaz, ilçenin yeniden tarihi görünümüne kavuştuğunu ifade etti.

Korkmaz, şunları kaydetti:

“2000 yılından beri Halfeti’de su seviyesi ikinci defa inmiş durumdadır. Yaklaşık 10 metre kadar iki haftadır belirli periyotlarla yavaş yavaş su seviyesi indirildi. Birecik ve Atatürk barajlarında çatlak ve kaçak sızıntı bakımı yapılacak. Su seviyesinin inmesiyle belli başlı tarihi yapılar, eski bahçeler gün yüzüne tekrar çıkmış oldu, Halfetililerin eski anılarını canlandırdı. Yaklaşık 20 gün daha bu bakım ve onarım sürecek, daha sonra su seviyesi eski haline dönecektir.”

“ÇOCUKLUĞUMUZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNE GELDİ”

Halfetili Mehmet Karaman ise ilçenin değişen görünümünün kendilerinde hem hüzün hem de özlem uyandırdığını söyledi. Arkadaşlarıyla eski yerleşim yerlerini gezdiğini belirten Karaman, “26 yıl sonra su çekildi. Gördüğünüz gibi evlerimiz gün yüzüne çıktı. Hatıralar canlanıyor, ilçemizin sakinlerinin çoğu kıyı şeritlerindeki eski evlerini ziyaret ediyor. 26 yıl sonra geçmişimiz, çocukluğumuz gözümüzün önüne geldi” diye konuştu.

Hüseyin Çelik de ailesi ve çocuklarıyla birlikte eski evlerinin bulunduğu bölgeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.