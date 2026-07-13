15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen ekip, Yazıcıoğlu'nun helikopter cihazlarını da çalanlarmış - Son Dakika
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15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen ekip, Yazıcıoğlu'nun helikopter cihazlarını da çalanlarmış

15 Temmuz\'da Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen ekip, Yazıcıoğlu\'nun helikopter cihazlarını da çalanlarmış
13.07.2026 19:35
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanına suikast düzenlemeye giden tim ile helikopter kazası arasındaki bağlar deşifre oldu. Dosyanın en dikkat çeken şüphelilerinden olan kırım ekibi üyeleri Aydın Özsıcak ve Davut Uçum'un, 15 Temmuz suikast timinde yer almalarının yanı sıra Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki cihazları çalan askerler olduğu saptandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen tarihi soruşturmada çok kritik detaylara ulaşıldı. Başsavcılığın mercek altına aldığı soruşturma dosyasında, aralarında askeri pilotlar, kaza kırım ekipleri, emniyet mensupları ve şüpheli eşlerinin de bulunduğu toplam 28 şüpheli yer alıyor. Dosyadaki en çarpıcı unsurlar ise, 2016 yılındaki hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanına suikast timinde yer alan isimlerin bu dosyada da başrolde olması ve şüpheli eşleri üzerinden çıkan çarpıcı FETÖ bağları oldu.

<a class='keyword-sd' href='/15-temmuz/' title='15 Temmuz'>15 Temmuz</a>'da Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen ekip, Yazıcıoğlu'nun helikopter cihazlarını da çalanlarmış

SUİKAST TİMİ YAZICIOĞLU DOSYASINDA DA "CİHAZLARI ÇALAN EKİP" ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında en dikkat çekici detaylar, askeri kaza kırım ekibinde görev yapan şüphelilerin profillerinde öne çıktı. Dosyada yer alan verilere göre, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına yönelik suikast timinde görev alan bazı askeri personelin, yıllar önce Muhsin Yazıcıoğlu'nun düştüğü helikopterdeki hayati önem taşıyan cihazları çalan ekip olduğu saptandı.

Bu kapsamda mercek altına alınan iki kritik isim ve haklarındaki şüphe durumları şu şekilde kayıtlara geçti:

Aydın Özsıcak (Askeri Kırım Ekibinde Görevli Astsubay - İhraç): Helikopter kazasından hemen önce şüpheli hareketleri tespit edilen Özsıcak'ın, olay tarihinden bir gün önce cep telefonunu kapatarak 4 gün boyunca sinyal vermediği belirlendi. 2016 yılındaki suikast timinde aktif rol oynayan ihraç astsubayın, Yazıcıoğlu dosyasında da enkaz üzerindeki kritik cihazları söken ve çalan askerler arasında yer aldığı tespit edildi.

Davut Uçum (Askeri Kırım Ekibinde Görevli Astsubay - İhraç): Tıpkı Aydın Özsıcak gibi 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanına suikast düzenlemeye giden timin içerisinde yer alan dönemin Kara Pilot Yüzbaşısı Davut Uçum'un, Yazıcıoğlu dosyasındaki rolü de netleşti. Uçum'un, helikoptere ait uçuş bilgilerini barındıran kritik cihazı çalan askeri personelden biri olduğu belgelendi.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen ekip, Yazıcıoğlu'nun helikopter cihazlarını da çalanlarmış

ŞÜPHELİ EŞLERİ DE MERCEK ALTINDA: FETHULLAH GÜLEN KİTABINDA PARMAK İZİ

Soruşturmada sadece askeri personel değil, şüphelilerin eşleri ve aile bağları da derinlemesine inceleniyor. Bu kapsamda öne çıkan isimler şunlar:

Şerife Armağan: Olay tarihinde bölgede uçuş yapan HH721 iz numaralı F-4 uçağının silahçısı Ali Armağan’ın eşi. Terör örgütü elebaşı M. Fethullah Gülen’e ait bir kitap üzerinde Şerife Armağan’ın parmak izlerinin bulunduğu ve FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Melike Sinem Uçum: Cumhurbaşkanına suikast timinde yer alan ve helikopterdeki cihazı çalan Dönemin Kara Pilot Yüzbaşısı Davut Uçum’un eşi. Şu an Marmara Üniversitesi’nde aktif iç denetçi olarak görev yapıyor.

Gülseren Özsıcak: Suikast timinde yer alan ve Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki cihazları söken ihraç astsubay Aydın Özsıcak’ın eşi.

ENKAZDAN CİHAZLARI SÖKEN VE SAHTE TUTANAK DÜZENLEYEN ASKERİ VE SİVİL KIRIM EKİBİ

Helikopterin düşmesinin ardından olay yerine giden askeri ve sivil kaza kırım ekiplerinin, delilleri karartmak ve cihazları çalmak için organize hareket ettiği iddia ediliyor.

Ferudun Seren (Kaza İnceleme ve Araştırma Kurulu Başkanı): Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü’nde aktif memur olan Seren'in, helikopterdeki cihazların sökülmesini sağladığı ve cihazların çalınmasıyla ilgili sahte tutanak tanzim ettiği belirlendi.

Nedim Bakırhan (Askeri Kırım Ekibinde Görevli Astsubay - Açığa Alındı): Enkazdan hayati öneme sahip cihazları söken ekipte yer alan şahıslardan biri.

Nusret Memiş (Askeri Kırım Ekibinde Görevli Astsubay - İhraç): Cihazın sökülmesi anına ait görüntülerde yer alan kişi. Ayrıca 15 Temmuz darbe gecesi Isparta Dağ Komando Taburu’ndaki askerleri Ankara’ya göndermek üzere havaalanına sevk eden şahıs olduğu tespit edildi.

Ebubekir Semih Yüksekkaya (Dönemin Kara Pilot Yarbayı - Emekli): Kırıma uğrayan askeri kırım ekibinden sorumlu komutan. TSK mahrem imamıyla irtibatı bulunuyor.

Cemal Şahin (Askeri Kırım Ekibinde Görevli Astsubay - Emekli): Helikopterdeki malzemeyi söken askeri personel arasında yer alıyor. TSK mahrem imamıyla irtibatlı.

Halil İbrahim Açan (Askeri Kırım Ekibinde Görevli Astsubay): Cihazları söken askerler arasında yer alıyor. Emniyet mahrem yapısındaki 3 ayrı şahısla ve cihazların çalındığı gün olan 30 Mart 2009'da, o güne kadar hiç tanışmadığı şirket yetkilisi Kenan Köksal ile şüpheli telefon irtibatları tespit edildi.

Suat Kaplan (Askeri Kırım Ekibinde Görevli Astsubay - Emekli): Kırım ekibi üyesi.

Bekir Çerikci (Askeri Kırım Ekibinde Görevli Astsubay): Kırım ekibi üyesi.

Recep Ercan (Askeri Kırım Ekibinde Görevli Teknisyen Astsubay - Emekli): Kaza kırım heyeti üyesi.

Mehmet Çağlar (Askeri Kırım Ekibinde Görevli Binbaşı - Emekli): Örgütün kripto haberleşme programı ByLock içeriklerinde "M.Ç" kod adıyla faaliyet yürüten binbaşı.

Ersöz Sağlam (Askeri Kırım Ekibinde Görevli Binbaşı - Emekli): Asker mahrem imamı Haşim Şal ile yoğun irtibatı belirlendi.

İrfan Yavuz (Askeri Kırım Ekibinde Görevli Yüzbaşı): Kırım ekibi üyesi.

Hikmet Tanıl (Askeri Kırım Ekibinde Görevlendirilen Astsubay - Emekli): İsmi resmi kayıtlarda yer almadığı halde usulsüz şekilde kırım ekibinde görevlendirilen isim.

Kerem Mumcuoğlu (Sivil Kaza Kırım Ekibinde Görevli Memur): Resmi bir görevi olmadığı halde, kendi yerine enkaz alanına sivil şirket çalışanı Kenan Köksal'ın gitmesini sağlayan şahıs.

Kenan Köksal (Şirket Yetkilisi): Helikopterin kiralandığı şirkette çalışan ve resmi kaza kırım ekibinde olmamasına rağmen Feridun Seren’in ekibiyle olay mahalline giden şahıs. Emniyet mahrem yapısındaki 3 ayrı kişiyle irtibatı bulunuyor.

Mehmet Sevdim (Sivil Kırım Ekibi Görevlisi): Kaza alanına Kenan Köksal ile birlikte gidip, cihazların durumunu belirleyen ELT cihazını Kahramanmaraş’a götüren şahıs.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen ekip, Yazıcıoğlu'nun helikopter cihazlarını da çalanlarmış

OLAY GÜNÜ BÖLGEDE UÇAN SAVAŞ UÇAKLARININ PİLOTLARI VE KOMUTANLAR

Helikopterin düştüğü saatlerde bölgede uçuş yapan ve helikopterin düşmesine neden olan hava hareketliliğini yarattığı ileri sürülen jetlerin pilotları da şüpheliler arasında:

Ali Armağan (Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı - Rütbesi Alınan Asker): Olay tarihinde olay yerinde uçuş yapan HH721 iz numaralı F-4 uçağının silahçısı. FETÖ Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Tezcan Kaymaz (Hava Pilot Albay - Emekli): Olay tarihinde olay yerinde uçan F-16 pilotu.

Nihat Biçer (Hava Pilot Albay - Emekli): Olay günü Ali Armağan ile birlikte F-4 uçağı ile olay yerinde mahalli uçuş yapan askeri pilot.

Ahmet Turhan (Askeri Pilot): Olay günü F-4 uçağı ile olay yerinde birlikte uçuş yapan pilotlardan biri.

Sedat Kılıçaslan (Askeri Pilot - Emekli): Olay tarihinde olay yerinde uçan F-16 pilotu.

Fatih Bengi: Dönemin Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı.

ENKAZA ULAŞILMASINI ENGELLEYEN VE MOSSAD AJANI OLARAK YAKALANAN EMNİYETÇİLER

Soruşturmada, arama kurtarma çalışmalarını sabote eden dönemin istihbarat görevlileri de yer alıyor.

Dursun Özmen (Dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü - İhraç): Olay günü "Yazıcıoğlu kurtuldu, hastaneye götürülüyor" şeklinde kamuoyuna asılsız haberlerin çıkmasını sağlayarak kaza mahalline ulaşılmasını sabote eden, yaralılara ve enkaza ulaşılmasını bilerek engelleyen emniyet amiri.

İsmail Kaya (Dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde Görevli Polis - İhraç): Olay tarihinde Dursun Özmen tarafından hazırlanan sahte ve asılsız bilgi notlarının diğer illere ulaştırılmasını sağlayan şahıs. Kaya'nın daha sonra yürütülen operasyonlarda MOSSAD ajanı olarak yakalandığı bilgisi dosyada yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 28 şüpheliye yönelik yürüttüğü bu kapsamlı soruşturma, Muhsin Yazıcıoğlu olayının üzerindeki karanlık perdeyi aralamaya devam ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu, Helikopter, 15 Temmuz, Aydın, Son Dakika

Son Dakika BBP 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen ekip, Yazıcıoğlu'nun helikopter cihazlarını da çalanlarmış - Son Dakika

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