Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi - Son Dakika
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Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

Bolu\'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi
15.07.2026 18:45
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Bolu'da kimliği belirsiz kişilerin demir satmak için ateşe verdiği hurda kanepeden sıçrayan alevler, 10 dönümlük buğday tarlasını tamamen yaktı.

Bolu'da kimliği belirsiz sorumsuz kişilerin içindeki demiri satmak amacıyla ateşe verdiği hurda kanepeden sıçrayan alevler, 10 dönümlük buğday tarlasını tamamen küle çevirdi.

İÇİNDEKİ DEMİR İSKELETİ ALMAK İÇİN KANEPEYİ ATEŞE VERDİ

Yangın, Seyit Mahallesi'ne bağlı İnce Köprü Sokak mevkisinde bulunan tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlanın hemen ilerisinde yer alan ve çöp ile molozların döküldüğü boş alanda, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce hurda bir kanepe içindeki demir iskeleti almak için ateşe verildi. Rüzgarın da etkisiyle kanepeden yükselen alevler, kısa sürede etraftaki kurumuş otlara sıçradı. Otları tutuşturan alevler, hızla yayılarak hemen bitişikteki ekili buğday tarlasına ulaştı. 

Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

10 DÖNÜMLÜK BUĞDAY TARLASI KÜL OLDU

Tarladan yükselen yoğun dumanı ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu büyük bir panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler, çevredeki diğer arazilere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Çıkan yangın neticesinde 10 dönümlük buğday tarlası yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri, yangına sebep olan şahısları tespit etmek için inceleme başlattı.

Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

"BENİM TARLAM OLSAYDI ZARARIMI KARŞILAMALARINI İSTERDİM" 

Yangın anında yakındaki bir tarlada bulunan Saniye Gül, "Biz o sırada biçerdöverle tarlada arpamızı biçtiriyorduk. Yaklaşık yarım saat önce oradan simsiyah bir duman çıkmaya başladı. Yanımdakilere, 'Tarla yanıyor herhalde' dedim. Onlar da bana 'Kablo yakıyorlardır herhalde' dediler. Eve geldiğimde ise gerçekten yangın çıktığını öğrendim ve koşa koşa geri buraya geldim. Benim tarlam olsaydı, bunu yapanlardan zararımı sonuna kadar karşılamalarını isterdim. Kimseyi görmedim ama o kara dumanları gördüm" dedi.

Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi - Son Dakika

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