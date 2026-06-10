Manchester United\'da 3 ayrılık birden

İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yollarını ayırdı.

MANCHESTER'DA 3 OYUNCUYA VEDA

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, Casemiro, Tyrell ve Jadon'a United'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekleri için en iyi dileklerini sunar. Bir kere Kırmızı, her zaman Kırmızı." ifadeleri kullanıldı.

LİGİ ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI

Michael Carrick yönetimindeki İngiliz devi Manchester United, Premier Lig'de geçen sezonu 71 puanla 3. sırada tamamlamıştı.