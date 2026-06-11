Kayseri'de AVM'ye 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de AVM'ye 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı

11.06.2026 00:09
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Kayseri'de ankesörlü telefon üzerinden bir AVM'de asılsız "canlı bomba" ihbarı yaptığı tespit edilen 13 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de bir AVM'de ankesörlü telefondan asılsız 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki M.B.T., polis ekiplerince yakalandı. Olay sonrası geniş güvenlik önlemleri alındı.

AVM'YE CANLI BOMBA İHBARI

Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'de ankesörlü telefonla 'canlı bomba' şüphelisi birinin bulunduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. AVM ve çevresine İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller ve aramalar sonucunda olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

KÜÇÜK ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kamera incelemeleri ve çevre araştırmaları sonucunda ihbarı yapan kişinin 13 yaşındaki M.B.T., olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan M.B.T., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Polis, Çocuk, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de AVM'ye 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı - Son Dakika

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