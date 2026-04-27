Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, katıldığı programda oğlu Burakcan ile yaşadığı kırgınlığı gözyaşları içinde anlattı.
Sinem Yıldız’ın YouTube programına konuk olan Övüç, oğlu ve geliniyle görüşmediğini belirterek sert ifadeler kullandı. “En büyük üzüntüm evladım” diyen Övüç, “Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz? Kimse evladını kötülemek istemez ama benim Burakcan’a sunduğum imkanları hiç kimse hiç kimseye sunamaz” dedi.
Geçmişte yaşadığı zorluklara da değinen Övüç, “Ben yeri geldi evlere temizliğe gittim, tuvalet temizledim. Kazandığım parayla ona en son model telefonları aldım, kimselerden eksik kalmasın diye uğraştım. Ama sunduğum imkanlar maalesef iyi değerlendirilmedi” ifadelerini kullandı.
Oğlu ve geliniyle görüşmeme kararı aldığını söyleyen Övüç, “Hiç kimse evladını kötülemek istemez ama ben bunu hak etmedim. Allah selamet versin, ben artık bu yükü taşıyamıyorum” dedi.
Övüç, daha önce de cezaevi sonrası yaşadığı sürece değinerek, “Çok sırtımdan darbeler yedim, çok yalnız bırakıldım. Burakcan ve gelinimi veto ettim, görüşmüyorum” sözleriyle ailesiyle bağlarını kopardığını ifade etti.
Son Dakika › Magazin › Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim - Son Dakika
