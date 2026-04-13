Aynı evde 11 yıl arayla ikinci soba faciası: Bu kez baba ve oğlu hayatını kaybetti

13.04.2026 14:01  Güncelleme: 14:04
Amasya'da 11 yıl arayla aynı ailenin iki farklı nesli soba zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Baba ve oğlu, sobadan sızan gaz nedeniyle evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da 11 yıl önce anne ve oğlunun soba zehirlenmesinden öldüğü evde bu sefer de baba ile diğer evladı aynı sonla hayatını kaybetti. Sobadan sızan gaz, bir ailenin ocağını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi Kafkas Sokak'taki müstakil evde yaşayan Yasemin (50) ve oğlu Anıl Ali Zeren (14), 11 yıl önce soba zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. Yaşadıkları büyük acı sonrası hayata tutunmaya çalışan baba Mehmet Ali Zeren (64) ile oğlu Alper (39) de 11 yıl sora aynı kaderi yaşadı.

Baba ve oğluna telefonla ulaşamayan yakınları, polislerle birlikte girdikleri evde baba-oğulu yerde hareketsiz halde buldu. Eve gelen acil sağlık ekipleri baba ve oğlunun sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi. Olayı duyan yakınları ve mahalle sakinleri büyük şok yaşadı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından tabuta konularak cenaze aracıyla morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zeren ailesinin 11 yıl arayla aynı acı sonla karşı karşıya kaldıklarını belirten Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, "11 yıl önce de soba zehirlenmesi olmuştu. Anne ve oğlu ölmüştü. Şimdi de baba ve diğer oğlu hayatını kaybetti. İçeri girdiğimizde evde yoğun duman vardı. Sobadan sızan gazdan zehirlenmişler" diye konuştu.

Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da olay yerine gelerek bilgi aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Advertisement
