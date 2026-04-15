Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Kahramanmaraş’ta tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan bir kişi, duruma tepki gösteren mahalleli tarafından darbedildi. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, yaşlı adam huzurevine yerleşmek istediğini belirtti.

TARTIŞMA SOKAĞA TAŞTI

Olay, Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan İ. (34), tekerlekli sandalyedeki babası Alaattin İ. (69) ile eve giderken tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan İ., babasını azarladı ve sandalyeden inip yürümesini istedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Ayhan İ.’nin babasını zorla kaldırmaya çalıştığı ve tekerlekli sandalyeye tekme attığı görüldü.

MAHALLELİ MÜDAHALE ETTİ

Yaşananlara tanık olan mahalledeki bazı gençler duruma müdahale etti. Ayhan İ.’ye tepki gösteren grup ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda mahalleli, Ayhan İ.’yi darbetti. Alaattin İ.’nin ise bir apartmanın bahçe duvarına oturarak yaşananları izlediği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, kavganın Ayhan İ.’nin hasta ve yaşlı babasına kötü davrandığı gerekçesiyle çıktığını söyledi.

“YANLIŞ ANLAŞILMA” DEDİ, HUZUREVİ TALEP ETTİ

Olayın ardından Alaattin İ., polislere yaptığı açıklamada durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti. Oğlunun bipolar bozukluğu bulunduğunu belirten Alaattin İ., yolun kötü olması nedeniyle oğlunun tekerlekli sandalyeyi itemediğini, bu yüzden kendisinden kalkmasını istediğini söyledi. Oğlunun kendisine bakmakta zorlandığını dile getiren yaşlı adam, huzurevinde kalmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri devreye girerek Alaattin İ.’yi özel bir bakım merkezine yerleştirdi.

“BİR EVLAT NASIL BABASINA EL KALDIRIR?”

Olayı evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden Vusale Şimşek, yaşananlara tepki gösterdi. Şimşek, “Evde oturuyordum, pencereden ses geldi. Önce kalkmadım ama ses yükselince baktım, arkadan vurduğunu gördüm. Siyah giyinen bir genç vardı, ‘Ne yapıyorsun? Adam hasta’ diyerek müdahale etti. Ancak onu itti. Daha sonra ben polisi aradım, komşular da aradı. Polis gelene kadar mahalleli dayanamadı, gençler toplanıp darbetti. Bir evlat nasıl babasına el kaldırır? Adam zaten yürüyemiyor, zorla kaldırmaya çalışıyor. İçim parçalandı, o gün çok ağladım. Tek isteğim bu adamın huzurevine yerleştirilmesi” dedi.