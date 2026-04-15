Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü - Son Dakika
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
15.04.2026 12:41
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
Kahramanmaraş’ta tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan Ayhan İ., mahalleli gençler tarafından darbedildi. Olay cep telefonu kamerasına yansırken taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Kahramanmaraş’ta tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan bir kişi, duruma tepki gösteren mahalleli tarafından darbedildi. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, yaşlı adam huzurevine yerleşmek istediğini belirtti.

TARTIŞMA SOKAĞA TAŞTI

Olay, Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan İ. (34), tekerlekli sandalyedeki babası Alaattin İ. (69) ile eve giderken tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan İ., babasını azarladı ve sandalyeden inip yürümesini istedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Ayhan İ.’nin babasını zorla kaldırmaya çalıştığı ve tekerlekli sandalyeye tekme attığı görüldü.

MAHALLELİ MÜDAHALE ETTİ

Yaşananlara tanık olan mahalledeki bazı gençler duruma müdahale etti. Ayhan İ.’ye tepki gösteren grup ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda mahalleli, Ayhan İ.’yi darbetti. Alaattin İ.’nin ise bir apartmanın bahçe duvarına oturarak yaşananları izlediği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, kavganın Ayhan İ.’nin hasta ve yaşlı babasına kötü davrandığı gerekçesiyle çıktığını söyledi.

“YANLIŞ ANLAŞILMA” DEDİ, HUZUREVİ TALEP ETTİ

Olayın ardından Alaattin İ., polislere yaptığı açıklamada durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti. Oğlunun bipolar bozukluğu bulunduğunu belirten Alaattin İ., yolun kötü olması nedeniyle oğlunun tekerlekli sandalyeyi itemediğini, bu yüzden kendisinden kalkmasını istediğini söyledi. Oğlunun kendisine bakmakta zorlandığını dile getiren yaşlı adam, huzurevinde kalmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri devreye girerek Alaattin İ.’yi özel bir bakım merkezine yerleştirdi.

“BİR EVLAT NASIL BABASINA EL KALDIRIR?”

Olayı evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden Vusale Şimşek, yaşananlara tepki gösterdi. Şimşek, “Evde oturuyordum, pencereden ses geldi. Önce kalkmadım ama ses yükselince baktım, arkadan vurduğunu gördüm. Siyah giyinen bir genç vardı, ‘Ne yapıyorsun? Adam hasta’ diyerek müdahale etti. Ancak onu itti. Daha sonra ben polisi aradım, komşular da aradı. Polis gelene kadar mahalleli dayanamadı, gençler toplanıp darbetti. Bir evlat nasıl babasına el kaldırır? Adam zaten yürüyemiyor, zorla kaldırmaya çalışıyor. İçim parçalandı, o gün çok ağladım. Tek isteğim bu adamın huzurevine yerleştirilmesi” dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Cep Telefonu, Güvenlik, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    3 gün önce cıkmammışmıydı bu haber zaten 1 0 Yanıtla
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Noa Lang’ın parmağı kopuyordu Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
Tek tek duyuruldu Galatasaray’ın tek problemi Icardi değilmiş Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
Zeynep Özyılmazel’den babası Neco’ya sitem: Şefkati görmedim Zeynep Özyılmazel’den babası Neco’ya sitem: Şefkati görmedim
Dünya futbolunda devrim gibi öneri Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika
IMF’nin Türkiye ile ilgili son raporu can sıkıcı IMF'nin Türkiye ile ilgili son raporu can sıkıcı

14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
13:51
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
13:37
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
12:37
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
SON DAKİKA: Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü - Son Dakika
