Ekvador'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı

Ekvador'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada, Azuay eyaletine bağlı Cuenca-Molleturo kara yolunda ilerleyen yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandığı bildirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının sevk edildiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.