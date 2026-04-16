Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
16.04.2026 07:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kendisini öğrencilerine siper eden ve saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara’nın acı haberini alan eşinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğdu. Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğretmenin matematik öğretmeni Ayla Kara olduğu belirlendi.

ÖĞRENCİLERİNİ KORUMAK İÇİN KENDİNİ SİPER ETTİ

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda yaşamını yitiren Ayla Kara’nın, öğrencilerini korumak için kendini siper ettiği öğrenildi. Öğrencileriyle kurduğu güçlü bağ ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Kara’nın, öğrencilerin üzerine kapanarak kurşunlara karşı kendini kalkan yaptığı bilgisi acıyı daha da derinleştirdi.

EĞİTİM CAMİASINDA BÜYÜK YAS

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen bir öğretmen olarak bilinen Ayla Kara’nın ölümü eğitim camiasında derin üzüntü yarattı. Kara’nın fedakarlığı, öğrencilerine olan bağlılığı ve örnek kişiliği sosyal medya paylaşımlarında öne çıktı. Meslektaşları, yaptıkları paylaşımlarda büyük bir değer kaybettiklerini ifade etti.

EŞİNİN KALBİ ACI HABERE DAYANAMADI

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin ailesi ikinci bir acı yaşadı. Eşinin okulda vurularak yaşamını yitirdiğini öğrenen koca, yaşadığı şokun ardından kalp krizi geçirdi. Gelişmeyi öğretmenin akrabası Hülya Kara sosyal medya hesabından paylaştı. Hastanede tedavi altına alınan eşin sağlık durumuna ilişkin bekleyiş sürüyor.

