Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

16.04.2026 08:23
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğdu. İki olayda toplam 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. Saldırganlar üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bir benzerlik ortaya çıktı. Her iki saldırganın da uzun saatler aynı bilgisayar oyununu oynadığı belirlendi.

Şanlıurfa’da salı günü yaşanan okul saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta bir ortaokuldan silah sesleri yükseldi. Peş peşe meydana gelen iki olayda toplam 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, yaralı sayısı 33’e ulaştı.

ÖNCE ŞANLIURFA 

14 Nisan’da Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 4 öğretmen ve 10 öğrencinin bulunduğu 16 kişi yaralandı. Türkiye genelinde büyük paniğe yol açan olayın ardından yaklaşık 24 saat sonra bu kez Kahramanmaraş’tan benzer bir haber geldi.

24 SAAT GEÇMEDEN KAHRAMANMARAŞ

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet müdürü olan babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle okuluna gelerek saldırı gerçekleştirdi. İki sınıfın hedef alındığı olayda matematik öğretmeni Ayla Kara ile 8 öğrenci hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

İKİ SALDIRGANIN ORTAK NOKTASI

Art arda yaşanan saldırıların ardından emniyet birimleri, saldırganların geçmişine yönelik inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmelerde iki saldırgan arasında dikkat çekici bir benzerlik tespit edildi.

Şanlıurfa'da okula saldıran Ömer Ket

AYNI OYUNUN BAĞIMLISI ÇIKTILAR

Sabah gazetesinin haberine göre, kamuoyunda şiddet içerikli yapımların etkisi yeniden tartışılmaya başlanırken, her iki saldırganın da uzun saatler boyunca “PUBG” adlı bilgisayar ve mobil oyunu oynadığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ta okula saldıran İsa Aras Mersinli

Çatışma ve öldürme teması üzerine kurulu olan oyunun, özellikle küçük yaş grubunda kontrolsüz şekilde oynanmasının risk oluşturabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Kafanız mı iyi sizin ? gençlerin hepsi o oyunu oynuyor. Nasıl siz tavla oynuyorsanız gençler de bu oyunu oyuyor. yani hedef gösterip bir oyunu yasaklatmaya çalışıyor olabilirsiniz ama daha sonra birisi çıkar bu ikisi de Müslümandı der müslümanlığı kötüler. böyle saçma sapan haberler yapmayın. 7 9 Yanıtla
    Mizafer Tor Mizafer Tor:
    Katılıyorum, bunun oyunla felan alakası yok benim kendi düşüncem, büyük bir ihtimalled uyuşturucu kullanıyor olmalarıdır oda büyük bir ihtimal otopside çıkar , gerçekten çok üzücü bir olay 9 eve ateş düştü ne yaparsan yap bu yavruların acısı nasıl diner , Ölenlere Allah rahmet etsin mekanları cennet olsun, ailelerine Allah sabırlar versin 2 1
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    Fizikçiyi rehber öğretmeni yaparsan pskoloji değil yer çekimini dinlersin !pskologlar boş geziyor okuldaki rehber öğretmenler branş alakasız olduğu halde rehberlik yapıyorlar sonra bekçiler ne iş yapar kardeşim polsiin getir götüründen başka ? ata her okula bir bekçi koy kapıya öngörüsüzlük öldürüyor plansızlık öldürüyor!!! 8 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    İşin doğrusu hepimizin çocukları bu tür oyunları oynamaktadır bu ciddi bi mesele 0 0 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    Hahhhh sonunda suçluyu buldunuz.geriye bitek yasaklamak kaldı.oda gelir.mevzu çözülmüş olur.bu haberdende anlıyoruzki artık oyunlarada yasak gelecek.oto banda kafa kafaya iki araç çarpışıyor bazende böyle kazalar oluyor otobanlarıda yasaklanır inşallah.bazende birileri çatıdan veya köprüden atlıyor onlarıda yasaklayın. hımmmm ya gerçek suçlular.mesela bu çocukları yetiştirenler? bırakın pubg yi bunu büyütenler kim? birazda onları araştırın? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
