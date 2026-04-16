Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Şanlıurfa’da salı günü yaşanan okul saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta bir ortaokuldan silah sesleri yükseldi. Peş peşe meydana gelen iki olayda toplam 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, yaralı sayısı 33’e ulaştı.

ÖNCE ŞANLIURFA

14 Nisan’da Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 4 öğretmen ve 10 öğrencinin bulunduğu 16 kişi yaralandı. Türkiye genelinde büyük paniğe yol açan olayın ardından yaklaşık 24 saat sonra bu kez Kahramanmaraş’tan benzer bir haber geldi.

24 SAAT GEÇMEDEN KAHRAMANMARAŞ

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet müdürü olan babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle okuluna gelerek saldırı gerçekleştirdi. İki sınıfın hedef alındığı olayda matematik öğretmeni Ayla Kara ile 8 öğrenci hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

İKİ SALDIRGANIN ORTAK NOKTASI

Art arda yaşanan saldırıların ardından emniyet birimleri, saldırganların geçmişine yönelik inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmelerde iki saldırgan arasında dikkat çekici bir benzerlik tespit edildi.

Şanlıurfa'da okula saldıran Ömer Ket

AYNI OYUNUN BAĞIMLISI ÇIKTILAR

Sabah gazetesinin haberine göre, kamuoyunda şiddet içerikli yapımların etkisi yeniden tartışılmaya başlanırken, her iki saldırganın da uzun saatler boyunca “PUBG” adlı bilgisayar ve mobil oyunu oynadığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ta okula saldıran İsa Aras Mersinli

Çatışma ve öldürme teması üzerine kurulu olan oyunun, özellikle küçük yaş grubunda kontrolsüz şekilde oynanmasının risk oluşturabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.