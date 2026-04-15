Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı - Son Dakika
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

15.04.2026 14:49
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kanlı okul baskınının detaylarını açıkladı. Ünlüer, "8. sınıf öğrencisi, sırt çantasında silahlarla okulda rastgele ateş açmıştır. Saldırgan, 5 silah ve 7 şarjör kullanmıştır. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 20 ağır yaralımız var. Saldırgan, kendisine ateş ederek intihar etti" dedi.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırı Türkiye’yi sarstı. 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

İKİ SINIFA GİREREK ATEŞ AÇTI

Olay, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırganın iki sınıfa girerek ateş açtığını açıkladı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

5 SİLAH VE 7 ŞANJÖRLE OKULU BASTI

Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği ve yanında 5 silah ile 7 şarjör bulunduğu öğrenildi. İlk bilgilere göre beşinci sınıfları hedef aldığı belirtilen saldırganın, olayın ardından okulda yaşamına son verdiği ifade edildi. Saldırganın babasının eski bir emniyet mensubu olduğu da aktarıldı.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silahlı saldırı haberini alan veliler okula koştu. Polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

7 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 4 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini duyurdu. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alındığı açıklandı.

İKİ BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de Kahramanmaraş’a hareket ettiği öğrenildi.

BENZER BİR OLAY SİVEREK'TE DE MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir gün önce yaşanan benzer saldırı da yeniden gündeme geldi. Liseye düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralanmış, saldırgan intihar etmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ismail cankara ismail cankara:
    5 silah çok ilginç 12 0 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Devlet okulları güvensiz artık. Millet çocuklarını okula göndermemeli. Ne zaman silahlı Güvenlik olursa o zaman göndermeli. 1 2 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Birileri acil devreye girsin, çok geç olmadan,gerekirse her okula 1 polis olsun, kapıda duranlar bazen hizmetçi bile, zaten çok ta durmuyorlar. 2 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Çok sorumsuzluk var anne babalarda???O çocuk genç, O silaha nasıl çabucak kavuşuyor??niye göz önünde silah bulunduruyor?????İnançlı ,manevi eğitim hiç verilmiyor çocuklarımıza? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
