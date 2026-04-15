ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ateşkesin uzatılmasının gündemlerinde olmadığını belirten Trump, önümüzdeki günlerin kritik gelişmelere sahne olacağını söyledi.
ABC News’e konuşan Trump, “Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız” ifadelerini kullandı. Bu sözler, bölgede yeni askeri ya da diplomatik gelişmelerin yaşanabileceği yönünde yorumlandı.
Trump, İran ile varılan geçici ateşkesin uzatılmasına gerek duymadığını belirterek, mevcut sürecin kısa sürede farklı bir noktaya evrilebileceğinin sinyalini verdi. ABD yönetiminin sahadaki gelişmelere göre hızlı karar alabileceği değerlendiriliyor.
Savaşın nasıl sonuçlanacağına ilişkin soruya da yanıt veren Trump, iki ihtimali de açık bıraktı. “Bu süreç ya bir anlaşmayla biter ya da İran’ın kapasitesinin tamamen yok edilmesiyle. Ancak bir anlaşma daha iyi olur, çünkü o zaman yeniden inşa edebilirler” dedi.
Trump ayrıca İran’da yönetimin değiştiğini ve radikal unsurların ortadan kalktığını öne sürdü. Bu açıklama, ABD’nin İran iç siyasetindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ortaya koydu.
ABD Başkanı, küresel dengeye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de yaptı. Trump, “Eğer ben başkan olmasaydım dünya paramparça olurdu” diyerek kendi liderliğinin önemine vurgu yaptı.
Trump’ın açıklamaları, ABD-İran hattında gerilimin yeniden tırmanabileceği ihtimalini güçlendirdi. Ateşkesin uzatılmayacağı mesajı ve “iki gün” vurgusu, uluslararası kamuoyunun dikkatini önümüzdeki 48 saate çevirdi.
Son Dakika › Donald Trump › Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız - Son Dakika
