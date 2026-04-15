Lübnan’da devam eden çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 159 kişinin yaralandığını açıkladı. 2 Mart’tan bu yana toplam can kaybı 2 bin 124’e, yaralı sayısı ise 6 bin 921’e yükseldi.
Sahadaki çatışmalar sürerken, diplomasi trafiğinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD, İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 30 yıl sonra gerçekleşen doğrudan temaslara ev sahipliği yaptı. Washington’da düzenlenen görüşmede iki ülkenin büyükelçileri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Görüşmelerde sınır güvenliği ve Hizbullah başta olmak üzere bölgedeki silahlı grupların durumu ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Lübnan tarafı saldırıların durdurulması ve acil ateşkes talebini öne çıkarırken, İsrail tarafı ise güvenlik koşullarının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, tarafların doğrudan müzakerelere devam etme kararı aldığı bildirildi. Bu gelişme, çatışmaların gölgesinde diplomatik çözüm arayışlarının hız kazandığı şeklinde yorumlandı.
Uzmanlar, artan sivil kayıplara rağmen tarafların masaya oturmasının kritik bir eşik olduğunu belirtiyor. Ancak sahadaki çatışmaların sürmesi, müzakerelerin ne kadar sonuç vereceği konusunda belirsizliği koruyor.
Son Dakika › Lübnan › Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?