Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Haberin Videosunu İzleyin
Lübnan\'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124\'e yükseldi
15.04.2026 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Lübnan\'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124\'e yükseldi
Haber Videosu

Lübnan’da son saldırılarda 35 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 2 bin 124’e yükseldi. Çatışmalar sürerken ABD’nin ev sahipliğinde İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 30 yıl sonra doğrudan temas kuruldu. Görüşmede Lübnan ateşkes talebini öne çıkarırken, İsrail güvenlik şartlarını vurguladı. Taraflar, tüm gerilime rağmen doğrudan müzakereleri sürdürme kararı aldı.

Lübnan’da devam eden çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 159 kişinin yaralandığını açıkladı. 2 Mart’tan bu yana toplam can kaybı 2 bin 124’e, yaralı sayısı ise 6 bin 921’e yükseldi.

30 YIL SONRA TARİHİ TEMAS

Sahadaki çatışmalar sürerken, diplomasi trafiğinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD, İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 30 yıl sonra gerçekleşen doğrudan temaslara ev sahipliği yaptı. Washington’da düzenlenen görüşmede iki ülkenin büyükelçileri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

GÜNDEMDE ATEŞKES VE GÜVENLİK VAR

Görüşmelerde sınır güvenliği ve Hizbullah başta olmak üzere bölgedeki silahlı grupların durumu ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Lübnan tarafı saldırıların durdurulması ve acil ateşkes talebini öne çıkarırken, İsrail tarafı ise güvenlik koşullarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

DOĞRUDAN MÜZAKERE KARARI ALINDI

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, tarafların doğrudan müzakerelere devam etme kararı aldığı bildirildi. Bu gelişme, çatışmaların gölgesinde diplomatik çözüm arayışlarının hız kazandığı şeklinde yorumlandı.

SAHADA ÇATIŞMA, MASADA MÜZAKERE

Uzmanlar, artan sivil kayıplara rağmen tarafların masaya oturmasının kritik bir eşik olduğunu belirtiyor. Ancak sahadaki çatışmaların sürmesi, müzakerelerin ne kadar sonuç vereceği konusunda belirsizliği koruyor.

İsrail, Lübnan, Son Dakika

Son Dakika Lübnan Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 08:59:53. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.