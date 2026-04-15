Antalya\'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti

Armi Larasen:

Yazmaya değmez demiş yazar BOŞ bir kağıt parçası bırakmış gardiyan sormuş bu ne biçim mektup sen ne bilirsin sen boş bir kağıt parçası olarak görürsün burada aslında yazı var fakat kimi gözleri ile kimi duyguları ile okur hayatta bu işte demiş