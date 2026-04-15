Antalya\'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sıcak hava, tatilcileri sahillere çekti. Özellikle Rus turistlerin yoğunluk oluşturduğu plajlarda yazdan kalma görüntüler oluştu.
Görüntülerde, sahil şeridinde çok sayıda turistin güneşlendiği ve denize girdiği görülüyor. Sabahın erken saatlerine rağmen plajların dolmaya başladığı dikkat çekiyor.
Turistlerin bir kısmı denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bir kısmı ise şezlonglarda güneşlenerek vakit geçirdi. Sıcak havanın etkisiyle sahilde hareketlilik gün boyu devam etti.
Bölgede oluşan yoğunluk, turizm sezonunun erken başladığı şeklinde yorumlandı. Özellikle yabancı turistlerin ilgisi, esnaf ve turizmciler açısından da olumlu bir tablo olarak değerlendirildi.
