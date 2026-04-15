Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı\'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok

ABD'nin İran'a "deniz ablukası" tehdidi sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinin akıbetiyle ilgili açıklama geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda toplam 15 tane gemimiz vardı. 3 tanesini çıkardık. Geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok. Geri kalan 8 gemimizin çıkarma talebini Dışişleri Bakanlığı Koordinesi’nde yürütüyoruz, inşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz" dedi.
Öte yandan; yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'a ait bir tanker de ABD'nin "deniz ablukası" sırasında konum sistemi açık halde Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran kara sularına ulaştı. Haberde, söz konusu petrol tankerinin 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu ve "en ufak bir engelle karşılaşmadan" varış noktasına ulaştığı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da İran ile gerçekleştirilen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından 12 Nisan'da sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a deniz ablukası sürecini başlatacaklarını iddia etmişti. Buna göre ABD, hiçbir geminin açık sulardan İran kıyı şeridine doğru hareket etmesine ve İran kara sularında ve limanlarında demir atmasına izin vermeyeceğini öne sürmüştü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisi ile savaş uçağının eşlik ettiğini duyurmuştu.
