Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı\'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok

ABD'nin İran'a "deniz ablukası" tehdidi sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinin akıbetiyle ilgili açıklama geldi.

12 TÜRK GEMİSİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda toplam 15 tane gemimiz vardı. 3 tanesini çıkardık. Geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok. Geri kalan 8 gemimizin çıkarma talebini Dışişleri Bakanlığı Koordinesi’nde yürütüyoruz, inşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz" dedi.

"İRAN PETROL TANKERİ ABLUKA SIRASINDA HÜRMÜZ'DEN GEÇTİ"

Öte yandan; yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'a ait bir tanker de ABD'nin "deniz ablukası" sırasında konum sistemi açık halde Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran kara sularına ulaştı. Haberde, söz konusu petrol tankerinin 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu ve "en ufak bir engelle karşılaşmadan" varış noktasına ulaştığı ifade edildi.