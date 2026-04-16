Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Gökhan Ertok tutuklandı.

GÜLİSTAN'IN SİM KARTIYLA İŞLEMLER YAPAN ESKİ POLİS TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve Doku’nun kaybolduktan 13 gün sonra sim kartını yaklaşık 3 saat kullandığı belirlenen ihraç polis memuru Gökhan Ertok’un jandarma ve savcılıktaki işlemleri sona erdi. Mahkemeye sevk edilen Ertok, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TUNCAY SONEL, VERİLERİN SİLİNMESİNİ EMRETTİ"

Ertok'un savcılıktaki ifadesi dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre Ertok, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürdü. Ertok ayrıca, Tuncay Sonel'in Gülistan'ın WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Ertok, SIM kartta herhangi bir veriyi silmediğini belirterek suçlamaları reddetti. Tunceli Adliyesi'nde bulunan Erdoğan Elaldı, Süleyman Önal ve Savaş Gültürk'ün ifade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.