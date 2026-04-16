Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

İSRAİL VE LÜBNAN ATEŞKESTE ANLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da yürütülen yoğun diplomatik temasların ardından İsrail ve Lübnan’ın bugünden itibaren geçerli olmak üzere 10 günlük ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Trump, her iki ülkenin liderleriyle bizzat görüştüğünü belirterek, bu sürenin bölgede kalıcı barışın sağlanması için kritik bir fırsat penceresi olduğunu vurguladı.

ATEŞKES BU GECE BAŞLIYOR

Trump, açıklamasında şunları söyledi: "Lübnan'ın saygın Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile mükemmel görüşmeler gerçekleştirdim. Bu iki lider, ülkeleri arasında barışı sağlamak amacıyla bugün saat 17:00'de (TSİ 00.00) resmen 10 günlük bir ateşkes başlatma konusunda anlaştılar.

Salı günü, her iki ülke 34 yıl aradan sonra ilk kez burada, Washington D.C.'de, büyük Dışişleri Bakanımız Marco Rubio ile bir araya geldi. Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio'yu, Genelkurmay Başkanı Dan "Radical" Caine ile birlikte, İsrail ve Lübnan ile kalıcı bir barış yolunda çalışmaları için görevlendirdim. Dünya genelinde dokuz savaşı çözme onuruna eriştim ve bu onuncusu olacak; hadi işe koyulalım!"

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 196'ya yükseldiğini bildirmişti. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.