Arda Güler yine çok uzaklardan attı: Hem de Bayern Münih\'e

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

ARDA GÜLER'DEN BİR NEFİS GOL DAHA

Real Madrid forması giyen Arda Güler, ligde oynanan Elche karşılaşmasında 68 metre uzaklıktan harika bir gol atarak tüm dünyada adından söz ettirmişti. Milli yıldız, bu kez de Bayern Münih'e karşı benzer bir gol attı.

NEUER'İN HATASINI AFFETMEDİ

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in pas hatasında topla buluşan Arda Güler, topun gelişine harika bir vuruş yaparak takımını 37. saniyede öne geçirdi. 21 yaşındaki yıldız oyuncu, golün ardından takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı.

REAL MADRID TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Arda Güler, attığı bu golle birlikte Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.

ARDA'DAN BİR NEFİS GOL DAHA

Karşılaşmanın 29. dakikasında Arda Güler bir kez daha sahneye çıktı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen yıldız isim, harika bir şutla takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.