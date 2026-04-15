Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler yine çok uzaklardan attı: Hem de Bayern Münih'e

15.04.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geride bıraktığımız haftalarda Elche ağlarına 68 metreden harika bir gol atan Arda Güler, bu kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı uzak mesafeden çok şık bir gol kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. 

ARDA GÜLER'DEN BİR NEFİS GOL DAHA

Real Madrid forması giyen Arda Güler, ligde oynanan Elche karşılaşmasında 68 metre uzaklıktan harika bir gol atarak tüm dünyada adından söz ettirmişti. Milli yıldız, bu kez de Bayern Münih'e karşı benzer bir gol attı. 

NEUER'İN HATASINI AFFETMEDİ

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in pas hatasında topla buluşan Arda Güler, topun gelişine harika bir vuruş yaparak takımını 37. saniyede öne geçirdi. 21 yaşındaki yıldız oyuncu, golün ardından takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı. 

REAL MADRID TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Arda Güler, attığı bu golle birlikte Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.

ARDA'DAN BİR NEFİS GOL DAHA

Karşılaşmanın 29. dakikasında Arda Güler bir kez daha sahneye çıktı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen yıldız isim, harika bir şutla takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 22:42:55. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.