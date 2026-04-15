Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş

Türkiye, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısından 1 gün sonra bu kez Kahramanmaraş'tan gelen benzer bir haberle sarsıldı.

BABASININ SİLAHLARIYLA OKULU BASTI

Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu, 8. sınıf öğrencisi İ.A.M. tarafından basıldı. Saldırgan, emekli emniyet görevlisi olan babasının silahlarını alarak iki sınıfta rastgele ateş açtı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 13 kişi yaralandı.

“CAMDAN ATLAYANLAR, KAÇMAYA ÇALIŞANLAR VARDI”

Olayın ardından saldırının gerçekleştiği okulda öğrenim gören bir öğrenci, yaşananları, “Evde arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda sesler geldi. Camdan atlayanlar, kaçmaya çalışanlar vardı. Çok sayıda öğrenci vardı, kanlar gördük. Korktuk, önce uzaklaştık. Sonra geri gelip ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Polisler geldi.” ifadeleriyle anlattı.

“ARKADAŞIMIZA ‘SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ”

Saldırganın daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğunu da öne süren öğrenci, “Arkadaşımıza ‘sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi.