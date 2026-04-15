Kahramanmaraş okul saldırısında öğrencilerine siper oldu, canını verdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş okul saldırısında öğrencilerine siper oldu, canını verdi

Kahramanmaraş okul saldırısında öğrencilerine siper oldu, canını verdi
15.04.2026 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda 8’inci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara’nın, öğrencilerini korumak için siper olduğu sırada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin Ayla Kara olduğu öğrenildi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Kahramanmaraş’ta ortaokulda 8’inci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara’nın, öğrencilerini korumak için siper olduğu sırada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Okulda yaşanan kan donduran olayda, öğrenciler ve öğretmenler büyük panik yaşadı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

FEDAKARLIĞI YÜREK DAĞLADI 

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişim ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Ayla Kara’nın, saldırı anında öğrencilerini korumaya çalıştığı öğrenildi. Kara’nın öğrencilerini kurşunlardan korumak üzerlerine kapandığının ortaya çıkması yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

OKULUN SEVİLEN ÖĞRETMENİYDİ 

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğu belirtilen Ayla Kara’nın vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı. 

Ayla Öğretmenin meslektaşları, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Kara’nın öğrencilerine olan bağlılığı, fedakarlığı ve örnek kişiliğine vurgu yapılan mesajlarda, eğitim camiasının büyük bir değerini kaybettiği ifade edildi.

Şanlıurfa, Türkiye, Saldırı, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Kahramanmaraş okul saldırısında öğrencilerine siper oldu, canını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:50
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
20:37
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
19:53
Şanlıurfa’da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
Şanlıurfa'da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 21:07:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş okul saldırısında öğrencilerine siper oldu, canını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.