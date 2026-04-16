İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

16.04.2026 16:03
Kahramanmaraş’ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin ölmeden önce olay yerine gelen polisleri görünce "Affet beni, affet beni" diye bağırdığı ortaya çıktı.

Dün saat 13.30 sıralarında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin son sözleri ortaya çıktı. 

"AFFET BENİ, AFFET BENİ"

Polis müfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle okulu basan İsa Aras Mersinli'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerine gelen polislere doğru "Affet beni, affet beni" diye bağırdığı öğrenildi. 

ÖLÜM NEDENİ İNTİHAR DEĞİL 

2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluşan heyetin incelemesinde, Mersinli’nin sağ bacağında öldürücü nitelikte kesici-delici alet yarası tespit edildi. Yaralanmada kullanılan cismin bir tarafının künt, diğer tarafının keskin olduğu belirtildi. Ölümün, büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen yoğun dış kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi. 

İŞTE OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp raporunda İsa Aras Mersinli’nin 1.79 cm boyunda ve yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. İncelemede, ölü lekelerin vücudun arka ve bası görmeyen bölgelerinde hafif şiddette olduğu tespit edildi. Ellerinde naylon koruma poşeti, sırt bölgesinde ise 4 adet elektrod pedi bulunduğu kaydedildi. Sırt bölgesi, avuç içleri, koltuk altları ve deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmazken, vücudun tamamında kuru kan bulaşları görüldü. Sağ arka bacağında 2.5 cm’lik kesici-delici alet yarası tespit edildi. Otopsi sırasında alınan toksikolojik örneklerin ayrıntılı inceleme için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildiği bildirildi.

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Demek ki olay esnasında,okuldan birisi bıçakla savunmaya kalkmış,durdurmaya kalkmış bu katili?? 32 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Okul saldırılarıyla ilgili TBMM’de komisyon kuruluyor Okul saldırılarıyla ilgili TBMM'de komisyon kuruluyor
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş’ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede
ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Kahramanmaraş’taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Fenerbahçe taraftarını üzen gelişme Fenerbahçe taraftarını üzen gelişme
Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma
Kızı da annesi Çağla Kubat’ın izinden gidiyor Kızı da annesi Çağla Kubat'ın izinden gidiyor

16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:43
Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi
Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
