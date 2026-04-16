İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

Dün saat 13.30 sıralarında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin son sözleri ortaya çıktı.

"AFFET BENİ, AFFET BENİ"

Polis müfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle okulu basan İsa Aras Mersinli'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerine gelen polislere doğru "Affet beni, affet beni" diye bağırdığı öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ İNTİHAR DEĞİL

2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluşan heyetin incelemesinde, Mersinli’nin sağ bacağında öldürücü nitelikte kesici-delici alet yarası tespit edildi. Yaralanmada kullanılan cismin bir tarafının künt, diğer tarafının keskin olduğu belirtildi. Ölümün, büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen yoğun dış kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

İŞTE OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp raporunda İsa Aras Mersinli’nin 1.79 cm boyunda ve yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. İncelemede, ölü lekelerin vücudun arka ve bası görmeyen bölgelerinde hafif şiddette olduğu tespit edildi. Ellerinde naylon koruma poşeti, sırt bölgesinde ise 4 adet elektrod pedi bulunduğu kaydedildi. Sırt bölgesi, avuç içleri, koltuk altları ve deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmazken, vücudun tamamında kuru kan bulaşları görüldü. Sağ arka bacağında 2.5 cm’lik kesici-delici alet yarası tespit edildi. Otopsi sırasında alınan toksikolojik örneklerin ayrıntılı inceleme için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildiği bildirildi.