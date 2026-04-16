Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi

Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16.04.2026 16:34
16.04.2026 16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kerem Erdem Güngör, Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik ve Zeynep Kılıç yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz (11), Bayram Nabi Şişik (11), Zeynep Kılıç (11) ile Kerem Erdem Güngör'ün (11) Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Abdulhamithan Camii'ne getirildi. Buradaki törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ölen öğrencilerin aileleri, öğretmenleri, arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, her öğrenci için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. 

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Öğrencilerin yakınları ise Türk bayrağına sarılı tabutlara kapanarak gözyaşı döktü. Çocukların aileleri, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Şeyhadil Mezarlığı’na götürüldü. Burada aynı sınıftan olan öğrenciler yan yana toprağa verildi.

Cenazelerin defni sırasında çocukların aileleri ayakta durmakta güçlük çekti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından öğrenciler son yolculuğuna uğurlandı.

OSMANİYELİ ÖĞRENCİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırıda ölen 5'inci sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in (11) cenazesi ise memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi. Yeşil için Haruniye Merkez Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, öğretmen babası Cevdet ve annesi Sonay Yeşil'in yanı sıra Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kent protokolü, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

"MEĞER SON KEZ EL SALLAMIŞ KUZUM"

Törende gözyaşı döken anne Sonay Yeşil, "Oğlum servise binerken el salladı vedalaştı. Meğer son kez el sallamış kuzum” dedi. Cevdet Yeşil ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Şehidim, oğlum, balım, kurban olduğum" diye konuştu. Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, İl Müftüsü Ahat Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi. 

Kaynak: İHA

Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Okul saldırılarıyla ilgili TBMM’de komisyon kuruluyor Okul saldırılarıyla ilgili TBMM'de komisyon kuruluyor
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş’ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede
ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Kahramanmaraş’taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Fenerbahçe taraftarını üzen gelişme Fenerbahçe taraftarını üzen gelişme
Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma
Kızı da annesi Çağla Kubat’ın izinden gidiyor Kızı da annesi Çağla Kubat'ın izinden gidiyor
Suudi turist Şişli’de otel odasında ölü bulundu Suudi turist Şişli'de otel odasında ölü bulundu
Richarlison’dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim Richarlison'dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Dev gemi Aliağa açıklarında karaya oturdu Dev gemi Aliağa açıklarında karaya oturdu
Onları evlerinde yenmek imkansızdı, şimdi 2 aydır kazanamıyorlar Onları evlerinde yenmek imkansızdı, şimdi 2 aydır kazanamıyorlar
İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran’da görüştü İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da görüştü

16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:43
Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi
Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:56
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan “okul avcısı“ ifadesini kullanıyormuş
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan "okul avcısı" ifadesini kullanıyormuş
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
