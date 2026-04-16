Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 arkadaş, yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz (11), Bayram Nabi Şişik (11), Zeynep Kılıç (11) ile Kerem Erdem Güngör'ün (11) Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Abdulhamithan Camii'ne getirildi. Buradaki törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ölen öğrencilerin aileleri, öğretmenleri, arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, her öğrenci için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Öğrencilerin yakınları ise Türk bayrağına sarılı tabutlara kapanarak gözyaşı döktü. Çocukların aileleri, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Şeyhadil Mezarlığı’na götürüldü. Burada aynı sınıftan olan öğrenciler yan yana toprağa verildi.

Cenazelerin defni sırasında çocukların aileleri ayakta durmakta güçlük çekti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından öğrenciler son yolculuğuna uğurlandı.

OSMANİYELİ ÖĞRENCİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırıda ölen 5'inci sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in (11) cenazesi ise memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi. Yeşil için Haruniye Merkez Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, öğretmen babası Cevdet ve annesi Sonay Yeşil'in yanı sıra Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kent protokolü, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"MEĞER SON KEZ EL SALLAMIŞ KUZUM"

Törende gözyaşı döken anne Sonay Yeşil, "Oğlum servise binerken el salladı vedalaştı. Meğer son kez el sallamış kuzum” dedi. Cevdet Yeşil ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Şehidim, oğlum, balım, kurban olduğum" diye konuştu. Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, İl Müftüsü Ahat Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.