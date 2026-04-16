Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

16.04.2026 11:52  Güncelleme: 11:56
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının düzenlendiği okulda öğrenim gören bir öğrenci, katil zanlısının takıntılı ve her gördüğünü yapan biri olduğunu söyledi. Öğrenci ayrıca, "Yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Okulda bu sabah sessizlik hakim olurken, okulda öğrenim gören ve ismini açıklamak istemeyen bir öğrenci katil zanlısını anlattı. 

HER GÖRDÜĞÜNÜ YAPAN BİR ÇOCUKTU

Saldırganın takıntılı olduğunu söyleyen öğrenci, "Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu. Yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu. Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. İçine kapanık bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. Onca insanın çocuğu vefat etti, bu okula güvenlik şart" dedi.

SALDIRI PLANI BİLGİSAYARDAN ÇIKTI

Öte yandan 9 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin evinde yapılan aramada kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konuldu. Dijital materyal üzerinde yapılan ilk incelemede failin bilgisayarında 11 Nisan tarihli bir belgeye ulaşıldı. Söz konusu belgede, saldırganın yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair not bulundu.

SALDIRGANIN PROFİL FOTOĞRAFINDAKİ AYRINTI

Silahlı saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafına ABD'de altı öğrenciyi öldüren Elliot Rodger'ın fotoğrafını koyduğu ortaya çıkmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır." denildi.

Kaynak: İHA

