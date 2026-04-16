Diyarbakır'da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

16.04.2026 14:50
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından Diyarbakır’da yaşanan silahlı olay paniğe neden oldu. Dağkapı Meydanı’nda uzun namlulu silahla rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından bu kez Diyarbakır’da yaşanan silahlı olay endişeyi daha da artırdı. Diyarbakır kalbi olan Dağkapı meydanında bir kişi, eline aldığı uzun namlulu silahla rastgele ateş açarak çevrede paniğe neden oldu.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, saldırganın kontrolsüz şekilde ateş açması olası bir facianın eşiğine gelindiğini gözler önüne serdi.

POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Şans eseri olay yerinden geçen polis ekipleri, silahlı şahsa kısa sürede müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken saldırgan gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zafer El Zafer El:
    Vatandaş çıldırdı 18 0 Yanıtla
    Uğur Kart Uğur Kart:
    GUNDİLER ÇILDIRMIŞ OLMALI FRAGMAN 1 1
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    GUNDİLERE BİRŞEYLER OLUYOR 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
