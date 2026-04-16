Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında daraltılmış baz raporu bilirkişi raporu dosyaya girdi. Savcılığın elindeki en güçlü koz olan 22 sayfalık Daraltılmış Baz Raporu, bugüne kadar "olayla ilgimiz yok" diyen şüphelilerin aslında cinayetin tam kalbinde olduklarını kanıtladı.

ESKİ VALİNİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Önceki gün dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Zeinal'ın annesi Cemile Yücer ve üvey babası Engin Yücer ile Uğurcan Açıkgöz, Erdoğan Elaldı, Gökhan Ertok, Savaş Gültürk, Süleyman Önal, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan ve Şükrü Eroğlu gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

GÜLİSTAN DOKU VE ŞÜPHELİLER AYNI NOKTADA BAZ VERDİ

Hazırlanan HTS (baz istasyonu) inceleme raporunda, olay günü ve öncesinde şüphelilere ait telefonların sinyal verdiği bölgeler detaylı şekilde analiz edildi. Raporda, özellikle 05 Ocak 2020 tarihinde birçok telefon hattının Tunceli merkez ve Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde yoğunlaştığı tespiti öne çıktı.

Bilirkişi incelemesine göre, kayıp Gülistan Doku’ya ait telefonun son sinyallerinin de yine bu bölgede alındığı, belirli saat aralıklarında viyadük ve çevresinde hareketlilik gösterdiği değerlendirildi. Raporda ayrıca, bazı zaman dilimlerinde telefonun sinyal vermemesi ya da kapalı olması ihtimali de dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

ŞÜPHELİLER AYNI SAAT DİLİMİNDE AYNI YERDE

Öte yandan, dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan kişilere ait telefon kayıtlarının da benzer güzergâhlarda kesiştiği görüldü. Özellikle farklı kişilere ait hatların aynı saat dilimlerinde aynı baz istasyonlarından sinyal vermesi, soruşturma açısından önemli bir veri olarak değerlendirildi.

Raporda yer alan harita ve baz istasyonu verileri, şüphelilerin olay günü Tunceli merkez, Sarı Saltuk Viyadüğü ve Pertek hattı üzerinde hareket ettiklerine işaret ediyor. Bazı hatların ise belirli saatlerde sabit kaldığı, ardından farklı noktalara yöneldiği tespit edildi.

GÜLİSTAN O VİYADÜKTE YALNIZ DEĞİLMİŞ

Öte yandan Gülistan Doku’nun son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş, Erdoğan Elaldı ve Şükrü Eroğlu'nun da aynı bölgede sinyal verdiği belirlendi.