Sevcan Orhan'a kötü haber! Düğün hazırlığı yaparken nişanlısı Görkem Duman'ı polis evinden aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sevcan Orhan'a kötü haber! Düğün hazırlığı yaparken nişanlısı Görkem Duman'ı polis evinden aldı

Sevcan Orhan\'a kötü haber! Düğün hazırlığı yaparken nişanlısı Görkem Duman\'ı polis evinden aldı
01.06.2026 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Sevcan Orhan ile nişanlanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alındı. Şarkıcı Sevcan Orhan, nişan sonrası yaptığı açıklamada, "Eylül'de düğün düşünüyoruz" demişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik sabah saatlerinde İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

SEVCAN ORHAN İLE NİŞANLANMIŞTI

Gözaltına alınan Görkem Duman, geçtiğimiz mayıs ayında şarkıcı Sevcan Orhan ile nişanlanmıştı. 18 Mayıs'ta gerçekleşen nişanın ardından açıklamalarda bulunan Orhan, "Çok mutluyum, her şey yolunda. Eylül ayında düğün düşünüyoruz. Bu pazar günü istemeye geliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Sevcan Orhan'a kötü haber! Düğün hazırlığı yaparken nişanlısı Görkem Duman'ı polis evinden aldı

TATİL TARTIŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Buca Belediyesi çalışanları, geçtiğimiz yıl kasım ayı maaşlarının ödenmediğini belirterek eylem başlatmıştı. Eylemlerin sürdüğü dönemde Görkem Duman'ın Sevcan Orhan ile birlikte Phuket Adası'nda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

O dönem yöneltilen eleştirilere ilişkin konuşan Sevcan Orhan, "İşçilerin maaş alamadığı dönemde sizin tatile gitmeniz eleştirildi. Rahatsız oldunuz mu?" sorusuna, "Talihsiz zamanda gittik" yanıtını vermişti.

Sevcan Orhan'a kötü haber! Düğün hazırlığı yaparken nişanlısı Görkem Duman'ı polis evinden aldı

BAŞSAVCILIKTAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, elde edilen deliller doğrultusunda belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheli hakkında 1 Haziran tarihinde İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında 62 şüpheliden 53'ünün gözaltına alındığı, 3 kişinin cezaevinde bulunduğu, 6 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma dosyasında belediye imkanlarının kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, müteahhitlerle belediye görevlileri arasında rüşvet alışverişi yapıldığı, imar süreçlerinde usulsüzlükler gerçekleştirildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların kişisel amaçlarla kullanıldığı iddiaları yer aldı.

Ayrıca belediye hakkında haber yapan veya paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği ve fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiğinin tespit edildiği belirtildi.

GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

27 Nisan 1988'de dünyaya gelen Görkem Duman, eğitim hayatına Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu'nda başladı. Betontaş Anadolu Lisesi'nin ardından Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

2018 yılında CHP'de siyasi çalışmalarına başlayan Duman, daha sonra CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Buca Belediye Başkanı seçildi.

Görkem Duman, Sevcan Orhan, Güncel, Gündem, Eylül, Polis, Son Dakika

Son Dakika Gündem Sevcan Orhan'a kötü haber! Düğün hazırlığı yaparken nişanlısı Görkem Duman'ı polis evinden aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı 8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
Bu halini unutun Celal Şengör’ün inanılmaz değişimi Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Beşiktaş, Oliver Glasner haberlerini yalanladı Beşiktaş, Oliver Glasner haberlerini yalanladı
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt

09:33
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor Yeni sezonda ortalık resmen yanacak
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak
09:19
Fenerbahçe’den Lewandowski bombası
Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
08:35
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
08:27
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
07:51
İstanbul’da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü
İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü
07:46
Buca Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
07:34
6,2 milyon dolar değerindeki “Duvara Bantlanmış Muz“ çalındı
6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı
07:10
ABD Hürmüz’ü vurdu, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
07:04
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti İlhan Kesici sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu
06:54
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya
Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya
06:42
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 09:41:57. #7.13#
SON DAKİKA: Sevcan Orhan'a kötü haber! Düğün hazırlığı yaparken nişanlısı Görkem Duman'ı polis evinden aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.