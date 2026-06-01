Hakkari'de Koca Engerek Yılanı Görüntülendi

01.06.2026 09:14
Hakkari'nin Durankaya beldesinde, doğaseverler 2 bin 700 rakımda koca engerek yılanıyla karşılaştı. Türkiye'nin en zehirli yılanlarından olan tür, kayalık alanda güneşlenirken güvenli mesafeden görüntülendi.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde doğaya çıkan iki vatandaş, kayalık alanda dev bir yılanla karşılaştı. Türkiye'nin en zehirli yılan türleri arasında gösterilen koca engerek olduğu değerlendirilen yılan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

UŞKUN VE MANTAR TOPLARKEN KARŞILAŞTILAR

Olay, Hakkari'nin Durankaya beldesine bağlı Pınarbaşı bölgesinde meydana geldi. Doğaseverler Ferhat Reisoğlu ve Cangir Ayva, uşkun ve mantar toplamak için çıktıkları yaklaşık 2 bin 700 rakımlı dağlık bölgede kayalıklar arasında büyük bir yılan fark etti.

Bir süre yılanı gözlemleyen ikili, güvenli mesafeden görüntü almayı başardı.

KOCA ENGEREK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Görüntülerde yer alan yılanın gövde yapısı ve büyüklüğü nedeniyle koca engerek olduğu değerlendirildi. Kayalık alanda güneşlenen yılan, bir süre sonra gözden kaybolurken doğaseverler bölgeden uzaklaştı.

Türkiye'nin en güçlü zehirli yılan türleri arasında gösterilen koca engerek, genellikle taşlık ve kayalık alanlarda yaşamını sürdürüyor.

UZMANLARDAN UYARI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak görülen koca engerek, Hakkari'de daha önce de birçok kez görüntülenmişti. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında yayla ve kırsal alanlara çıkan vatandaşların kayalık ve otluk bölgelerde daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: İHA

Durankaya, Hayvanlar, Güvenlik, Hakkari, Yaşam, Çevre, Doğa

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
