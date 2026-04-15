Kızı da annesi Çağla Kubat\'ın izinden gidiyor

Rüzgar sörfünde ülkemizin akla gelen ilk isimlerinden olup Çeşme'de açtığı sörf kulübünde kendisi gibi şampiyon sporcular yetiştiren Çağla Kubat ile eski olimpiyat sporcusu eşi Jimmy Diaz'ın kızları Selin Diaz, anne ve babasının izinden emin adımlarla ilerliyor.

ANNESİNİN İZİNDEN GİDİYOR

11 yaşındaki genç sporcu, 22-26 Nisan tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek IFCA Windsurf Slalom Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Oyunculuk ve modellik kariyerinin yanı sıra sörfte uluslararası alanda birçok derece elde eden Çağla Kubat ve 1992 Yaz Olimpiyatları’nda Lechner A390 kategorisinde yarışan Jimmy Diaz’ın çocukları Selin Diaz, kısa sürede önemli başarılara imza attı.

BAŞARISIYLA RÜZGAR SÖRFÜ MİLLİ TAKIMI'NA GİRDİ

Türkiye Yelken Federasyonu Federasyon Kupası, Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Kupası ayaklarında U13 kategorisinde şampiyon olan Selin, bu sonuçlarla Rüzgar Sörfü Milli Takımı'na girmeye hak kazandı. 11 yaşındaki sporcu, aynı zamanda tüm lig genelinde birinciliği elde ederek dikkat çekti.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDECEK

Selin Diaz, 22-26 Nisan tarihlerinde Leucate’da düzenlenecek IFCA Windsurf Slalom Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü sporcularından milli kadroda ayrıca İrem Metin, İlya Paksoylu ve Sarp Mutluel (U17), Beren Ülkümen (U15) ile Oğuz Kaan Ertuğrul (U13) da yer alıyor.

''GURUR DUYUYORUM''

Çağla Kubat, "Kulübümüzden milli takıma seçilen tüm sporcularımızla büyük gurur duyuyorum. Beş yaşından beri sörf yapan kızım Selin’in bu tablonun içinde yer alması ise bir anne olarak benim için apayrı bir mutluluk. Fransa’da ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.