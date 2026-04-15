Kızı da annesi Çağla Kubat\'ın izinden gidiyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rüzgar sörfünün iddialı isimlerinden biri olan ve şu sıralar kendisi gibi şampiyon sporcular yetiştiren Çağla Kubat'ın kızı Selin Diaz, annesinin izinden gidiyor. Türkiye Yelken Federasyonu Federasyon Kupası, Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Kupası ayaklarında U13 kategorisinde şampiyon olan Selin, ülkemizi IFCA Windsurf Slalom Dünya Şampiyonası’nda temsil edecek.

Rüzgar sörfünde ülkemizin akla gelen ilk isimlerinden olup Çeşme'de açtığı sörf kulübünde kendisi gibi şampiyon sporcular yetiştiren Çağla Kubat ile eski olimpiyat sporcusu eşi Jimmy Diaz'ın kızları Selin Diaz, anne ve babasının izinden emin adımlarla ilerliyor. 

ANNESİNİN İZİNDEN GİDİYOR 

11 yaşındaki genç sporcu, 22-26 Nisan tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek IFCA Windsurf Slalom Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Oyunculuk ve modellik kariyerinin yanı sıra sörfte uluslararası alanda birçok derece elde eden Çağla Kubat ve 1992 Yaz Olimpiyatları’nda Lechner A390 kategorisinde yarışan Jimmy Diaz’ın çocukları Selin Diaz, kısa sürede önemli başarılara imza attı.

BAŞARISIYLA RÜZGAR SÖRFÜ MİLLİ TAKIMI'NA GİRDİ 

Türkiye Yelken Federasyonu Federasyon Kupası, Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Kupası ayaklarında U13 kategorisinde şampiyon olan Selin, bu sonuçlarla Rüzgar Sörfü Milli Takımı'na girmeye hak kazandı. 11 yaşındaki sporcu, aynı zamanda tüm lig genelinde birinciliği elde ederek dikkat çekti.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDECEK

Selin Diaz, 22-26 Nisan tarihlerinde Leucate’da düzenlenecek IFCA Windsurf Slalom Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü sporcularından milli kadroda ayrıca İrem Metin, İlya Paksoylu ve Sarp Mutluel (U17), Beren Ülkümen (U15) ile Oğuz Kaan Ertuğrul (U13) da yer alıyor. 

''GURUR DUYUYORUM''

Çağla Kubat, "Kulübümüzden milli takıma seçilen tüm sporcularımızla büyük gurur duyuyorum. Beş yaşından beri sörf yapan kızım Selin’in bu tablonun içinde yer alması ise bir anne olarak benim için apayrı bir mutluluk. Fransa’da ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Çağla Kubat, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 20:33:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Kızı da annesi Çağla Kubat'ın izinden gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.