Esra Erol’da “Sevgi var” dedi; yüzleşmede ipler koptu, kocası kaçtı

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da bir kez daha çarpıcı bir olayla gündeme geldi. Programa başvuran Aleyna Ermiş’in anlattıkları ve stüdyoda yaşanan yüzleşme izleyenleri şaşkına çevirdi.

“AKRABANA AŞIĞIM” İTİRAFI

Aleyna Ermiş, eşinin kendisine “Artık seni beğenmiyorum” dediğini ve ardından akrabalarından birine aşık olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Bu sözler stüdyoda büyük yankı uyandırdı.

“BENİ HİZMETÇİ GİBİ KULLANIYORDU”

18 yaşında kaçarak evlendiğini anlatan Aleyna, evlilik sürecinde büyük hayal kırıklıkları yaşadığını dile getirdi. Eşinin kendisini eş olarak görmediğini öne süren genç kadın, “Beni hizmetçi gibi kullanıyordu” sözleriyle dikkat çekti.

CANLI YAYINDA GERİLİM TIRMANDI

Stüdyoda karşı karşıya gelen çift arasında tansiyon yükseldi. Aleyna Ermiş, “Akrabama nasıl göz dikersin?” diyerek eşinin üzerine yürüdü.

STÜDYODAN KAÇTI

İlhan Ermiş ise yaşanan gerilim sırasında gülerek karşılık verdi. “Soracaksan sor” diyerek mikrofonu bırakan Ermiş, stüdyoyu terk etti. Aleyna peşinden gitmek isterken araya stüdyo çalışanları girdi.

“PLATONİK" İTİRAFI

Bir müddet sonra stüdyoya geri dönen Ermiş, bu durumun karşılıksız olduğunu savunarak “Seviyordum ama bu platonikti” ifadelerini kullandı.