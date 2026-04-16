Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek

16.04.2026 07:52
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İsrail ve Lübnan liderlerinin 34 yıl sonra bir araya geleceğini belirterek yarın görüşeceklerini ifade etti.

ABD arabuluculuğunda, Lübnan ile İsrail arasında ateşkes görüşmeleri ve müzakere süreci 14 Nisan'da başlamıştı.

Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildiği ifade edilen görüşme, iki ülke arasında 30 yıl sonra ilk doğrudan temas olarak kayıtlara geçmişti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: 34 YIL SONRA BİR İLK

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İsrail ve Lübnan liderlerinin yarın görüşeceğini belirten Trump, bu zirvenin 34 yıl sonra bir ilk olacağını vurguladı.

Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail ve Lübnan arasında biraz nefes alma alanı oluşturmaya çalışıyoruz. İki liderin görüşmesinin üzerinden çok uzun zaman geçti, yaklaşık 34 yıl. Yarın görüşecekler. Harika!"

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
03:45
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
02:43
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
02:05
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
01:19
Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
