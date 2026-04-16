Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

16.04.2026 14:29
Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının faili olduğu belirtilen öğrencinin, olaydan önce Discord üzerinden yaptığı yazışmalarda saldırıyı saat vererek planladığı, "Bugün yapabilirim" ve "Bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim" gibi ifadelerle niyetini açıkça ortaya koyduğu belirlendi. Saldırganın ayrıca "Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı" şeklinde bir notu da var.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin, olaydan önceki gece yaptığı yazışmalar dikkat çekti.

SALDIRIYI ÖNCEDEN DUYURMUŞ

İddialara göre, saldırganın Discord adlı mesajlaşma uygulamasında yer alan yazışmalarında okulu silahla basacağını ve bir katliam gerçekleştireceğini ifade ettiği belirlendi. Mesajlarında saldırının saatine kadar detay verdiği öne sürüldü. Yazışmalarda “Bunu bugün yapabilirim”, “Öğleden sonra 3 ya da o sıralarda” ve “Bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

AİLE İÇİ GERİLİM İDDİASI

Mesajlarda ayrıca saldırganın aile içi sorunlara işaret eden ifadeler kullandığı da dikkat çekti. “Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı” sözlerinin yazışmalarda yer aldığı iddia edildi.

İhsan Yalçın'ın haberine göre; Mersinli, gruba gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: 

- Kahretsin! 

- Bunu bugün yapabilirim. 

- Öğleden sonra 3 ya da o sıralarda 

- 5. sınıflar ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur. 

- Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı. 

- Bugün tamamen tükendim. Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı. 

- Evde yalnızım 

- Sadece manifestomu aceleyle bitireceğim ve biraz uyuyacağım 

- Daha sonra bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim.

İşte o yazışmanın görseli; 

KATLİAMIN BELGESİ BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında 11 Nisan tarihinde büyük bir saldırı yapacağına dair belgelerin bulunduğunu duyurmuş ve bu sabah şu açıklamayı yapmıştı: "Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır. Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu belirlendi."

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 15:16:08.
