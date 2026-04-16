Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin, olaydan önceki gece yaptığı yazışmalar dikkat çekti.
İddialara göre, saldırganın Discord adlı mesajlaşma uygulamasında yer alan yazışmalarında okulu silahla basacağını ve bir katliam gerçekleştireceğini ifade ettiği belirlendi. Mesajlarında saldırının saatine kadar detay verdiği öne sürüldü. Yazışmalarda “Bunu bugün yapabilirim”, “Öğleden sonra 3 ya da o sıralarda” ve “Bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.
Mesajlarda ayrıca saldırganın aile içi sorunlara işaret eden ifadeler kullandığı da dikkat çekti. “Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı” sözlerinin yazışmalarda yer aldığı iddia edildi.
- Kahretsin!
- Bunu bugün yapabilirim.
- Öğleden sonra 3 ya da o sıralarda
- 5. sınıflar ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur.
- Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı.
- Bugün tamamen tükendim. Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı.
- Evde yalnızım
- Sadece manifestomu aceleyle bitireceğim ve biraz uyuyacağım
- Daha sonra bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim.
