Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi

15.04.2026 20:37
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği ortaokul saldırısının ardından, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaşıp failleri yücelten şahıslara ilişkin harekete geçildi. Söz konusu olayları normalleştirmeye yönelik paylaşım yapan şahısların Telegram uygulaması üzerinden örgütlendiği belirlendi. Provokatör şahısların kimlikleri de tespit edildi.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, sosyal medyada saldırı görüntülerini paylaşarak failleri yücelten şahıslara yönelik geniş çaplı inceleme başlatıldı.

PROVOKATÖRLER, TELEGRAM ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENDİ

Emniyet birimleri, şiddet içerikli bu paylaşımları yapan ve saldırıyı normalleştirmeye çalışan kişilerin Telegram üzerinden organize olduğunu tespit etti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü teknik takip sonucunda, provokasyon yapan şahısların kimlikleri tek tek belirlendi. Toplumda infial yaratmayı amaçlayan ve suçluyu öven bu kişilere karşı adli sürecin hızla başlatıldığı ve dijital platformlardaki benzeri yapılanmalara karşı denetimlerin artırıldığı bildirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Keziban Doğan Keziban Doğan:
    Turkiyedeki bütün insanların Dr ve polis kontrolünde olması lazım sağlık ocağındaki aile sağlık Dr lari tarafından psikolojik test e çağrılması sürekli kontrol yapılması lazım turkiyenin ipleri koptu toplamak lazım bu güzel vatana yazık aileyi ayıp i günahı yok ettiler fazla özgürlük yaramadı he Rseyin normali iyidir 9 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
17 asırdır ayakta duruyor, çok az kişi biliyor Anadolu’nun en stratejik noktalarından 17 asırdır ayakta duruyor, çok az kişi biliyor! Anadolu'nun en stratejik noktalarından
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Liverpool’u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde

20:50
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
19:53
Şanlıurfa’da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
Şanlıurfa'da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
