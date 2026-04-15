Kahramanmaraş\'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram\'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, sosyal medyada saldırı görüntülerini paylaşarak failleri yücelten şahıslara yönelik geniş çaplı inceleme başlatıldı.

PROVOKATÖRLER, TELEGRAM ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENDİ

Emniyet birimleri, şiddet içerikli bu paylaşımları yapan ve saldırıyı normalleştirmeye çalışan kişilerin Telegram üzerinden organize olduğunu tespit etti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü teknik takip sonucunda, provokasyon yapan şahısların kimlikleri tek tek belirlendi. Toplumda infial yaratmayı amaçlayan ve suçluyu öven bu kişilere karşı adli sürecin hızla başlatıldığı ve dijital platformlardaki benzeri yapılanmalara karşı denetimlerin artırıldığı bildirildi.