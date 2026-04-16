Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

16.04.2026 14:12
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal’ın babası, yurt dışından cenazeye yetişemeyeceğini söyleyerek vatandaşlara “Oğlumu yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından törene Balal ailesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş’ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Furkan Sancak Balal’ın babasının sözleri yürekleri dağladı. Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği olayın ardından acılı ailelerin dramı ortaya çıkmaya devam ediyor.

YURT DIŞINDAKİ BABA ÇAĞRI YAPTI

Saldırıda hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal’ın babası, yurt dışında olduğu için cenazeye yetişemeyeceğini belirterek Kahramanmaraş’taki vatandaşlara çağrıda bulundu.

CENAZEYE YETİŞEMEYECEK

Tanzanya’dan Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktığını ifade eden acılı baba, “Tanzanya’dan geliyorum, yoldayım ama evladımın cenazesine yetişemeyeceğim” sözleriyle yaşadığı derin acıyı dile getirdi.

“YALNIZ BIRAKMAYIN OĞLUMU”

Oğlunun son yolculuğunda yalnız kalmamasını isteyen baba, Kahramanmaraş’taki dostlara seslenerek, “Yalnız bırakmayın oğlumu son yolculuğunda” ifadelerini kullandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Furkan Sancak Balal’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Ashab-ı Kehf Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene Balal ailesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze namazının ardından helallik alınırken duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Furkan Sancak Balal’ın naaşı dualarla uğurlandı.

Hayatını kaybeden Balal, cenaze namazının ardından Afşin Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

