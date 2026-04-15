ABD, İran'a Karşı Askeri Takviye Gönderiyor - Son Dakika
ABD, İran'a Karşı Askeri Takviye Gönderiyor

15.04.2026 19:41
ABD, İran müzakereleri sonuçsuz kalırsa Orta Doğu'ya ek asker göndermeyi planlıyor.

ABD'nin İran'la yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması ihtimaline karşın Orta Doğu'ya "ilerleyen günlerde binlerce ek asker göndereceği" ileri sürüldü.

Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump yönetiminin, İran'ı bir anlaşmaya zorlamaya çalışırken ateşkesin bozulması ihtimalini göz önünde bulundurarak "ek hava saldırıları veya kara operasyonları olasılığını değerlendirdiğini" savundu.

Söz konusu askeri gelişmeler hakkında isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan mevcut ve eski yetkililer, bölgeye yönlendirilen kuvvetler arasında 6 bin asker barındıran USS George H.W. Bush uçak gemisinin ve ona eşlik eden birkaç savaş gemisinin bulunduğunu ileri sürdü.

Yetkililer, 3 gemiden oluşan Boxer Amfibi Hazırlık Grubu'nun ve bu gemilerde konuşlu 11. Deniz Piyade Seferi Birliği'nden yaklaşık 4 bin 200 askerin daha ayın sonuna doğru Orta Doğu'ya ulaşmasının beklendiğini iddia etti.

Gazetenin haberinde, "Görünüşe göre, bu askeri takviye, 2 haftalık ateşkesin 22 Nisan'da sona ermesiyle birlikte, halihazırda Orta Doğu'da bulunan savaş gemileriyle birleşecek. Askerler, Pentagon'un İran'a karşı operasyonlarda yer aldığını belirttiği tahmini 50 bin personele katılacak." ifadesi kullanıldı.

Haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi 2 yetkilinin verdiği bilgide, USS George H.W. Bush gemisinin salı günü Güney Afrika yakınlarındaki Ümit Burnu'na yakın bir konumda olduğu, Boxer Amfibi Hazırlık Grubu'nun ise geçen hafta Hawaii'den ayrıldığı ve birkaç hafta içinde bölgeye ulaşabileceği detaylarına yer verildi.

Trump, dün, Fox Business'a verdiği demeçte, İran'daki savaşın "çok yakında bitebileceğine" olan inancını paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, İran'a Karşı Askeri Takviye Gönderiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD, İran'a Karşı Askeri Takviye Gönderiyor - Son Dakika
