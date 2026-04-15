Suudi turist Şişli'de otel odasında ölü bulundu
Suudi turist Şişli'de otel odasında ölü bulundu

15.04.2026 20:18  Güncelleme: 20:19
İstanbul Şişli'de Suudi Arabistan uyruklu turist konakladığı otelde ölü bulundu. Olaydan 1 gün önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurup taburcu edilen 82 yaşındaki turistin, restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ihtimali de değerlendirilirken, gözaltına alınan 3 restoran çalışanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.

Eşiyle birlikte turistik seyahat için İstanbul'a gelen ve Şişli'de bir otelde konaklayan Suudi Arabistan uyruklu Almehmadi Saeed Suwaılem 8 Nisan günü gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muaynenin ardından 9 Nisan günü sabah saatlerinde taburcu edilen Suwalıem, öğle saatlerinde yeniden rahatsızlandı. Durumunun ağırlaşma üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan 82 yaşındaki Suwaılem, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otel odasında ölü bulundu.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, çiftin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca otel dışında sadece bir restoranda yemek yedikleri belirlendi. Olaya ilişkin Eşi Hamedah Jaber Alowaidi'nin emniyetteki ifadesine göre aynı restoranda kendisi et, hayatını kaybeden Suwaılem ise tavuk tüketti. Yedikleri yemek ile ilk rahatsızlık belirtileri arasında yaklaşık 20-23 saatlik süre olduğu belirlendi. Bunun üzerine restoran ve otele yönelik çalışma başlatıldı. İşletmelere ait güvenlik kamerası kayıtları ve gıdalardan alınan numuneler incelemeye alınırken, restoran müdürü, aşçı ve otel sorumlusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

RESTORANDA YEMEK YEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Hayatını kaybeden Almehmadi Saeed Suwaılem'in restoranda yemek yediği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen restoran müdürü, aşçı ve otel sorumlusu çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerindeki incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Almehmadi Saeed Suwaılem'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Mide bulantısı, turist, Güncel, Kusma, Şişli, Son Dakika

