Kahramanmaraş\'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenledi. Emniyet müdürü olan babasının silahlarıyla gerçekleştirdiği saldırıda şahıs, sekizi öğrenci biri öğretmen 9 kişiyi öldürdü, 13 kişiyi yaraladı. Saldırgan olayın ardından intihar etti.

SALDIRGANIN ANNESİ DE GÖZALTINDA

İsa Aras Mersinli'nin 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli, polis ekipleri tarafından Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. Babasının ardından saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli de gözaltına alındı. Saldırganın annesinin bir Anadolu lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olduğu öğrenildi.

5. SINIFLARIN OLDUĞU 2 SINIFA SALDIRDI

Olayın detaylarını anlatan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şu ifadeleri kullandı: "Sırt çantasında, babasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz silahlarla okula gelerek rastgele, hedef gözetmeksizin özellikle 5. sınıf öğrencilerinin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle yaralamalara ve ölümlere sebep oluyor.

"5 SİLAH 7 ŞARJÖRLE OKULA GELİYOR"

Saldırgan kargaşa anında ateş ederek kendini öldürdü. 8. sınıf öğrencisi, babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını düşünüyoruz. 5 silah 7 şarjörle okula geliyor."