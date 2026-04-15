Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı

15.04.2026 18:49
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası öğretmenlerden grev kararı geldi. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen, 15-16-17 Nisan tarihlerinde ülke genelinde 3 gün iş bırakılacağını açıkladı.

Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş'ta da bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası öğretmenler iş bırakma kararı aldı.

ÖĞRETMENLER 3 GÜN GREVE GİDİYOR

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) yaşanan saldırıların ardından, eğitimde şiddetin artık kabul edilemez bir boyuta ulaştığını belirterek 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde ülke genelinde 3 gün süreyle iş bırakılacağını açıkladı.

"OKULLARDA ŞİDDETE HAYIR!"

Eğitim-Sen’in resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları nedeniyle, Türkiye genelinde tüm iş yerlerinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak 2 GÜN DAHA İŞ BIRAKMA eylemi yapıyoruz. Ankara’da MEB önünde başlattığımız YAŞAM NÖBETİ’ne tüm üyelerimizi, eğitim ve bilim emekçilerini ve duyarlı kamuoyunu katılmaya çağırıyoruz."

“EĞİTİMDE ŞİDDETİN KADER OLMADIĞINI HAYKIRMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Eğitim-İş tarafından yapılan açıklama da şu şekilde: "Kahramanmaraş’ta yaşanan ve ilk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci yaşamını yitirdiği saldırının ardından bir kez daha gördük ki; okullarda ne öğrenciler güvende, ne de eğitim emekçileri! Eğitim-İş olarak, eğitimde şiddetin kader olmadığını haykırmaya devam ediyoruz. Bu nedenle; yaşanan saldırılar karşısında sessiz kalmıyor, geri adım atmıyoruz. Çocuklarımızın yaşam hakkı, eğitim emekçilerinin can güvenliği için, 15, 16, 17 Nisan tarihlerinde İŞ BIRAKIYORUZ. Bu bir meslek onuru mücadelesidir.”

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Aslan Yiğit Aslan Yiğit:
    iş bırakarak değil inadına derse girerek protesto edin ey öğretmenler 15 23 Yanıtla
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Çocukları ebeveynler yetistiremedi,öğretmenler bir yere kadar,çok şımarık ve orften töreden uzak yetiştirildiler,bakın ne büyüklerine saygı var ne kuvujletine sevgi, Türk andini kaldiranlar hangi sözler geçiyordu diye birkez daha okusunlar,milli eğitim bakanı bence derhal istifa etmelidir 0 0
  • Seyfi Biçici Seyfi Biçici:
    Millet neyin derdinde bunlar neyin derdinde öğrencileri yalnız bırakmak yerine yanında olun güven verin 14 18 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz Ahmet eren Kacmaz:
    TAMAM DA ŞİDDET E HAYIR NEDEN İİ BIRAKIYORSUNUZ KAFANIZAG GÖRE DAHA ÇOK UKDA DURUP DİK DURMALISINIZ 9 12 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Her okul da 5 polis yada asker olmalı bence bu olana kadar kimse okula gitmesin 7 6 Yanıtla
    Ahmet eren Kacmaz Ahmet eren Kacmaz:
    BU SENDEKALARIN İŞİ ŞOV ALGI DAHA DİK DIRUP OKULDAYIZ İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ DEMELİLER AMA BUNLAR TATİL GREV PEŞİNDE 7 17
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Millî eğitim bakanı başta tüm sorumlular istifa etmeli 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
