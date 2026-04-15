Öğretmenlerden 3 günlük \'iş bırakma\' kararı

Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş'ta da bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası öğretmenler iş bırakma kararı aldı.
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) yaşanan saldırıların ardından, eğitimde şiddetin artık kabul edilemez bir boyuta ulaştığını belirterek 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde ülke genelinde 3 gün süreyle iş bırakılacağını açıkladı.
Eğitim-Sen’in resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları nedeniyle, Türkiye genelinde tüm iş yerlerinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak 2 GÜN DAHA İŞ BIRAKMA eylemi yapıyoruz. Ankara’da MEB önünde başlattığımız YAŞAM NÖBETİ’ne tüm üyelerimizi, eğitim ve bilim emekçilerini ve duyarlı kamuoyunu katılmaya çağırıyoruz."
Eğitim-İş tarafından yapılan açıklama da şu şekilde: "Kahramanmaraş’ta yaşanan ve ilk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci yaşamını yitirdiği saldırının ardından bir kez daha gördük ki; okullarda ne öğrenciler güvende, ne de eğitim emekçileri! Eğitim-İş olarak, eğitimde şiddetin kader olmadığını haykırmaya devam ediyoruz. Bu nedenle; yaşanan saldırılar karşısında sessiz kalmıyor, geri adım atmıyoruz. Çocuklarımızın yaşam hakkı, eğitim emekçilerinin can güvenliği için, 15, 16, 17 Nisan tarihlerinde İŞ BIRAKIYORUZ. Bu bir meslek onuru mücadelesidir.”
