Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap

15.04.2026 06:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında İran savaşı ve Papa 14. Leo’ya yönelik sözler nedeniyle başlayan gerilim, nükleer tartışmayla sertleşti. Meloni, ABD’nin geçmişte nükleer silah kullanan tek ülke olduğunu hatırlatarak Washington’u eleştirdi. Trump ise İtalya’nın tehdit altında olabileceğini savundu ve Meloni’ye sert sözlerle yüklendi. Karşılıklı nükleer göndermeler, iki lider arasındaki krizi daha da derinleştirdi.

PAPA AÇIKLAMASI KRİZİ TETİKLEDİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Trump’ın Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo hakkında kullandığı ifadeleri “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Trump ise Meloni’ye sert sözlerle yanıt verdi.

ABD Başkanı, “Kabul edilemez olan o, çünkü İran’ın nükleer silahı olup olmaması umurunda değil ve fırsat bulsa İtalya’yı iki dakika içinde havaya uçurabilir.” ifadelerini kullandı.

MELONİ’DEN “NÜKLEER” YANIT

Trump’ın sözlerine karşılık veren Meloni, nükleer silah tartışması üzerinden ABD’ye eleştiriler yöneltti. Meloni, “Bildiğim kadarıyla, dokuz ulus nükleer silaha sahip, ancak yalnızca biri bunları kullandı. O ulus Amerika Birleşik Devletleri. Bay Trump gerilimi düşürmeli. Kimse Washington gibi nükleer tehditler savurmaz ve o da sözlerine dikkat etmeli.” dedi.

TRUMP: ŞOK OLDUM

Trump, Meloni’nin İran’a karşı başlatılan süreçte ABD’ye destek vermemesine tepki gösterdi. Meloni için “Şok oldum” diyen Trump, “İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şok oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım.” ifadelerini kullandı.

İRAN SAVAŞI GERİLİMİ DERİNLEŞTİRDİ

İki lider arasındaki gerilimin, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı ve halen geçici ateşkesle devam eden savaş sürecinde yaşanan görüş ayrılıklarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Giorgia Meloni, Donald Trump, İtalya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 06:47:19. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.