Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada sürecin sona ermek üzere olduğunu söyledi. Fox News’e konuşan Trump, hem askeri operasyonları hem de barış müzakerelerinin seyrini değerlendirdi.

Trump, savaşın gerçekten bitip bitmediğine yönelik soruya, “Sanırım bitmeye çok yakın. Yani, ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum.” yanıtını verdi. Sürece ilişkin geçmiş zaman ifadeleri kullanması dikkat çekti.

“HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ” MESAJI

ABD’nin bölgeden tamamen çekilmesi halinde İran’ın toparlanmasının uzun yıllar süreceğini savunan Trump, “Eğer şu an oradan tamamen çekilip gitsem, o ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaları 20 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Sanırım bir anlaşma yapmayı canıgönülden istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun İran’a yönelik saldırı kararını da savunan Trump, aksi durumda İran’ın nükleer silaha sahip olabileceğini ileri sürdü. Trump, “Eğer ellerinde nükleer bir silah olsaydı, oradaki herkesi yardıma çağırmak durumunda olurdunuz. Bunu yapmak istemezdiniz.” dedi.

Öte yandan Trump, İran ile ikinci tur görüşmelerin “önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini” açıklamıştı.

VANCE: DAR DEĞİL, KAPSAMLI ANLAŞMA İSTİYORUZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Georgia’da düzenlenen “Turning Point USA” etkinliğinde yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin İran’la dar kapsamlı değil, geniş çerçeveli bir anlaşma hedeflediğini vurguladı.

Vance, “Başkan büyük bir anlaşma yapmak istiyor. İran’a temel olarak sunduğu şey çok basit. Eğer normal bir ülke gibi davranmaya hazırsanız, biz de size ekonomik olarak normal bir ülke gibi davranmaya hazırız. Kendisi dar kapsamlı bir anlaşma istemiyor.” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES VE MÜZAKERELER AYNI STRATEJİNİN PARÇASI

Devam eden görüşmelerin yaklaşık bir haftadır süren geçici ateşkesle bağlantılı olduğunu belirten Vance, bu sürecin daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu dile getirdi. Ateşkesin halen sürdüğünü vurgulayan Vance, diplomatik sürecin aktif şekilde devam ettiğine işaret etti.

“NÜKLEER SİLAHSIZ İRAN HEDEFİNDEN VAZGEÇİLMEYECEK”

Potansiyel anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vance, Trump yönetiminin temel önceliğinin İran’ın nükleer silah edinmemesi olduğunu belirtti. Vance, “İran’la anlaşmanın henüz tamamlanmamasının nedeni, başkanın İran’ın nükleer silaha sahip olmadığı bir anlaşma istemesi.” dedi.

Müzakerelere devam edeceklerini ifade eden Vance, “Bunu gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz, çünkü bu dünya için çok iyi olur. Ülkemiz için ve herkes için harika olur.” şeklinde konuştu.

“GÜVENSİZLİK BİR GÜNDE AŞILMAZ”

İki ülke arasındaki derin güvensizliğe de dikkat çeken Vance, “Bu sorunu bir gecede çözemezsiniz. Karşımızda oturanların bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum ve ABD başkanının bize oraya gidip iyi niyetle müzakere etmemizi söylediğini biliyorum. Biz de öyle yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Vance ayrıca, genç Amerikalıların Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarına yönelik bazı eleştirilerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.